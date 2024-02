Batman, Capitan America e Spiderman consegnano le uova di Pasqua ai bambini ricoverati

Sei supereroi si calano giù dal tetto della Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano per consegnare

Lungo la facciata - con le funi e non volando o attaccati a speciali ragnatele, ma poco importa - e poi dentro le finestre dove tanti occhi luccicanti di stupore e gioia li osservano sorpresi.

Per i piccoli pazienti è tempo di ricevere il dono goloso tanto atteso dalle mani dei loro paladini più amati e famosi.

"Sono contenti - afferma la dottoressa Paola Marchisio, pediatra della clinica milanese, ai microfoni del Tg1 -. Avere dei momenti in cui l'umore si può rasserenare, e vedere qualcun altro che non siamo noi vestiti con le mascherine, tutti bianchi, è sicuramente un momento di gioia, di serenità e questo è indispensabile anche alla cura dei bambini ". A causa di malattie ma anche della pandemia di Covid-19 i bimbi stanno trascorrendo lunghe giornate chiusi nella loro stanza d'ospedale: grazie a questa bella iniziativa però un raggio di sole, di speranza e di gioia è entrato dalla loro finestra, nei panni dei generosi acrobati mascherati da supereroi.

La Fondazione: "Un gesto semplice per regalare loro un sorriso"

L'idea dei 'simpatici supereroi di quartiere' (i fan di Spiderman sanno bene di cosa parlo) che consegnano le uova di Pasqua, replicata per il secondo anno consecutivo, rientra nel quadro delle attività del progetto

che ha come obiettivo il contenimento del dolore, della paura e dello stress in tutti i piccoli in cura alla clinica. "

Anche quest’anno

abbiamo pensato di regalare ai bambini ricoverati una Pasqua all’insegna della gioia e della serenità, in un momento così complicato – racconta Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi onlus –. Da tanti anni siamo accanto ai medici e ai bambini con le loro famiglie, con l’obiettivo di fornire la migliore assistenza possibile a chi più di ogni altro ha bisogno di aiuto –

prosegue –. Un’assistenza mirata a migliorare non solo la qualità delle cure mediche ma anche la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie. Un gesto così semplice come il dono di un uovo di Pasqua può alleviare per una giornata i momenti di stress e di paura, regalando un sorriso e il sogno di incontrare il proprio supereroe preferito!".

L’evento, organizzato dalla Fondazione De Marchi, è stato possibile grazie alla generosa disponibilità di

, impresa specializzata in edilizia in corda, che ha permesso a sei professionisti travestiti da Superman, Batman e Capitan America di consegnare attraverso le finestre, calandosi dal tetto con delle corde, le uova di Pasqua a tutti i bambini del reparto.

"Tante cose non si apprezzano quando si è fuori - dice una mamma - mentre invece chiusi dentro un ospedale, con un bambino malato, apprezzi anche questi piccoli gesti".

