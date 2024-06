Bologna, gli rubano la bici con cui aiutava i genitori disabili. La polizia gliela ricompra

Che Bologna sia una città a prova di pedali è ormai cosa nota. Tra i famosi portici la bicicletta è il mezzo preferito da gran parte di chi abita in centro, vuoi per una questione di comodità negli spostamenti – addio problemi di traffico e mancanza di parcheggio – vuoi per una particolare attenzione all’impatto ambientale.

Poi c’è anche chi, come Anouar, 13enne protagonista della vicenda che andiamo a raccontare, sceglie la bici per aiutare i suoi genitori, entrambi affetti da grave disabilità. La famiglia dell’adolescente l’aveva acquistata, non senza sacrifici economici, per consentirgli di svolgere semplici commissioni che la sua mamma e il suo papà altrimenti non avrebbero modo di portare a termine, e fare la spesa.

Martedì mattina, però, mentre il ragazzino era in un supermercato in zona Barca a Bologna, due ladri gliel’hanno rubata. Ma nel giro di qualche giorno Anouar è tornato in sella: i poliziotti del commissariato Santa Viola, quello di riferimento per il furto subito, hanno infatti deciso di comprargli una nuova bici. Come racconta la stessa Questura bolognese, dopo il furto il tredicenne ha immediatamente avvisato la polizia che ha avviato ricerche in zona, purtroppo con esito negativo. Il giorno successivo allora gli agenti sono andati a casa sua, per raccogliere la denuncia, dato che le condizioni di salute dei genitori non consentivano loro di recarsi in commissariato e Anouar è ancora minorenne.

Analizzando le immagini della videosorveglianza del supermercato, è stato poi accertato che a rubare la bici erano stati altri due giovani, anche loro palesemente di età inferiore ai 18 anni, che nonostante le ricerche non sono stati però rintracciati. I poliziotti hanno perciò deciso di aiutarlo, facendo una colletta per raccogliere il denaro necessario per compare una nuova bicicletta da donare al giovane e in pochi giorni, con l'aiuto del negozio Malini Cicli di Casalecchio di Reno, sono riusciti ad acquistarla.

Una vera sorpresa per il tredicenne, che questa mattina è stato invitato in commissariato con la scusa di fornire qualche indicazione in più per le indagini: ad accoglierlo, però, nuova fiammante, c’era la bici e tutto il personale della polizia, che ha applaudito questo ragazzo esempio di dedizione e amore per la propria famiglia.