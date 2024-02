Di cosa si tratta È un voucher, un contributo economico di massimo 300 euro, una tantum, destinato a tutti quegli studenti che nel corso dell’anno accademico 2022/2023, abbiano usufruito, che stiano usufruendo o che intendono usufruire di un percorso psicoterapeutico e/o di sostegno psicologico con un professionista privato.

Come funziona

Il bonus psicologo del governo

Cosa accade nel 2023?

Possono fare richiesta tutti coloro che, al momento della data di presentazione della domanda, risultino essere regolarmente immatricolati e/o iscritti per l’a.a. 2022/2023 all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, conPer usufruire del contributo sarà necessaria la presentazione di regolare fattura attestante il proprio nominativo quale destinatario della prestazione professionale, il tipo di prestazione effettuata e l’importo delle spese sostenute, accompagnata da relativa quietanza di pagamento. Le risorse finanziarie saranno erogate seguendo l’ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi.Esattamente come per il famoso bonus psicologo ministeriale, di cui oggi tanto si discute. Introdotto per la prima volta nel 2022 per fronteggiare le conseguenze psicologiche della pandemia che, da vero evidenziatore sociale, ha acceso le sue luci più abbaglianti sulla tematica della salute mentale. Poteva contare uno fondo di 25 milioni di euro. Se vi sembrano tanti, vi basti pensare che - stando ai dati Inps - sono stati circa 330mila gli italiani che nel 2022 hanno fatto richiesta del bonus, ma solo il 10% delle richieste è stato coperto (ovvero 41.600) A dimostrazione che il disagio mentale è una tematica molto sentita dalle nuove generazioni e che sono sempre più giovani a soffrirne, è il fatto che a farne richiesta sono stati soprattutto loro: delle richieste avanzate durante lo scorso anno, infatti, il 60% è arrivato da persone under 35.La misura è diventata strutturale per il 2023, anche alla luce del considerevole numero di domande raccolte. Ad oggi, però, i soldi messi sul tavolo sono decisamente di meno: l’ultima Legge di bilancio ha previsto un finanziamento diche diventeranno - o almeno così previsto - 8 milioni nel 2024. In compenso è aumentato il tetto massimo dello sconto: da 600 a 1.500 euro per singolo beneficiario. Le domande, però, sono state messe in standby e così rimarranno fino al "segnale" del ministro della Salute,che stenta ad arrivare.Dopo l'appello lanciato da Fedez in tv, a, per chiedere al governo di varare urgentemente i decreti attuativi per il Bonus Psicologo, insieme a un impegno a stanziare fondi adeguati per questo settore sanitario, e dopo la petizione aperta dal famoso rapper che in pochi giorni ha raggiunto e superato le 350mila adesioni, il ministro ha fatto capolino sull'argomento rassicurando tutti (follower e non): "In due giorni i decreti per attivare il bonus psicologo”. Questo lo diceva il 7 novembre scorso. Da allora - senza voler essere pignoli - sono passati evidentemente più di due giorni e Fedez lo fa notare: "Caro ministro, io le starò col fiato sul collo".