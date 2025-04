La Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: sei libri (non solo saggi) per capirci qualcosa di più

Come ogni anno, il 2 aprile 2025 si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su una condizione che riguarda milioni di persone in tutto il mondo. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, questa giornata ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza dell'autismo, contrastare stereotipi e favorire una società più inclusiva.

Nonostante i progressi nella ricerca e nelle politiche di inclusione, le persone autistiche affrontano ancora molte sfide. Comprendere cosa sia l'autismo è il primo passo per abbattere le barriere e costruire un mondo più equo, in cui ogni individuo possa esprimere il proprio potenziale.

L'autismo, o più precisamente il Disturbo dello Spettro Autistico, è una condizione neurodivergente che influisce sul modo in cui una persona percepisce il mondo e interagisce con gli altri. Si manifesta con una grande varietà di caratteristiche: si parla infatti di "spettro" proprio per evidenziare la diversità delle esperienze autistiche.

Le persone autistiche possono avere difficoltà nella comunicazione e nell'interazione sociale, mostrare comportamenti ripetitivi e avere interessi intensi e specifici. Alcune possono avere bisogni di supporto significativi, mentre altre conducono una vita indipendente. È importante sottolineare che l'autismo non è una malattia, ma una diversa modalità di funzionamento del cervello, che porta con sé sia sfide che punti di forza.

Una diagnosi precoce può fare la differenza, permettendo di adottare strategie di supporto efficaci e favorire l'inclusione scolastica e lavorativa. Ma la comprensione e l'accettazione da parte della società sono altrettanto fondamentali per garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente. Vi consigliamo quindi 6 libri - spaziando dai saggi, ai romanzi, ai fumetti - sul tema, che possono aiutarci a capire (e spiegare) l'autismo.

Neurodivergente. Capire e coltivare la diversità dei cervelli umani di Eleonora Marocchini (Tlon, 2024) Un saggio dedicato "all'infinita variabilità della neuropsicologia umana" e su "quanto questa variabilità, se non considerata adeguatamente, possa favorire incomprensioni, sofferenze, marginalizzazioni". Una guida per orientarsi nella grande complessità della neurodiversità umana. Eleonora Marocchini, psicolinguista, ricercatrice e formatrice, è anche comunicatrice della scienza sotto i nome di @narraction. Si occupa di neurodiversità, empatia e comunicazione, con uno sguardo aperto ad accessibilità, diversità e inclusione, cercando di conciliare il rigore della ricerca scientifica con istanze e riflessioni delle comunità. La città autistica di Alberto Vanolo (Einaudi, 2024) Un saggio che immagina una città in cui sperimentare "modi diversi di intendere le diversità", una città "autistica" nel senso di più vivibile e aperta perché in grado di accogliere e includere più persone. "La città autistica" nasce dall'incontro fra il campo di studi della geografia urbana e l'esperienza dell'autismo di Vanolo come genitore. Un piccolo volume provocatorio che si pone come manifesto per immaginare realtà urbane più sostenibili per chi vive una condizione di neurodivergenza. Alberto Vanolo è professore di geografia politica ed economica presso il Dipartimento Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, dove si occupa di geografia urbana e culturale.

Il bambino irraggiungibile di Manuel Sirianni (Bompiani, 2022) La storia "di un ragazzo autistico non verbale ma pensante", raccontata dalla sua stessa penna. Manuel, con grande consapevolezza, racconta la sua storia e quella della sua famiglia, e il loro lento aprirsi verso gli altri, anche quando non capiscono o non sanno. Manuel Sirianni è nato il 3 maggio 2001 a Catanzaro dove ha frequentato il liceo classico Galluppi. Ha di recente intrapreso il suo percorso universitario mantenendo vivo il desiderio di scrivere e pubblicare i suoi pensieri. 'Il bambino irraggiungibile' è il suo primo libro. Il bambino che parlava con la luce. Quattro storie di autismo di Giuseppe Maurizio Arduino (Einaudi, 2014) Un viaggio attraverso le storie di Silvio, Cecilia, Matteo e Elia, quattro persone autistiche profondamente diverse fra loro, seguite dall'infanzia all'età adulta. E la storia delle loro famiglie, con l'impegno, i dubbi, gli errori e i successi - grandi e piccoli - compiuti nel tentativo di aiutarli. Giuseppe Maurizio Arduino, psicologo e psicoterapeuta, è responsabile del Centro Autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) di Mondovì, in provincia di Cuneo. È anche condirettore della rivista "Autismo e disturbi dello sviluppo".

Tutti autistici di Edo Massa (Becco Giallo, 2023) Un fumetto-reportage che aiuta a comprendere il mondo dell'autismo al di là di ogni stereotipo. Cascina Cristina è una "casa" speciale: una Community Farm inclusiva dove persone adulte con autismo provano a coltivare le loro abilità in un ambiente il più possibile domestico e non ospedaliero, con dei percorsi terapeutici che mirano alla riduzione della terapia farmacologica, usata troppo spesso come metodo di contenimento, alla ricerca della migliore qualità di vita possibile per gli ospiti. Edo Massa è un illustratore e fumettista brianzolo, trapiantato a Bologna. Collabora con la rivista The Passenger (Iperborea) e ha lavorato anche per il teatro. 'Tutti autistici' è stato il suo primo fumetto, nato per volontà di Cascina Cristina e in collaborazione con l'Associazione Abilitiamo Autismo. La differenza invisibile di Mademoiselle Caroline e Julie Dachez (Edizioni LSWR, 2018) Marguerite, protagonista di questa graphic novel, può sembrare una giovane donna adulta come le altre, ma si sente spesso fuori luogo e lotta giorno dopo giorno per salvare le apparenze. La vita sociale la affatica, i sottintesi e la moltitudine di segni e di codici che siamo abituati a utilizzare le sfuggono. Estenuata da questa condizione, inizia un viaggio alla ricerca di se stessa e scopre di avere una forma particolare di autismo - in passato era chiamata sindrome di Asperger. Una scoperta che cambierà profondamente la sua vita. I disegni del fumetto sono realizzati da Mademoiselle Caroline, illustratrice francese, e i testi sono scritti da Julie Dachez psicologa sociale e attivista per i diritti delle persone autistiche.