Bonus psicologo, dopo il No del governo arriva la petizione da 200mila firme per ottenerlo

La pandemia ha toccato psicologicamente tanti, ma specialmente i più giovani. Secondo i dati forniti daldi Roma i casi di tentato suicidio e autolesionismo - all'interno dell'- sono aumentati del. Lo stesso fenomeno viene registrato a Firenze dall'che - come riportato anche in questo articolo - ha dichiarato di avere i: "Il disagio era già in crescita ma con la pandemia è esploso tra isolamento, interruzione dei contatti e famiglie fragili che lo sono diventate ancora di più", ha infatti dichiarato la direttrice sanitaria dell'ospedale Francesca Bellini. Mentre una rilevazione di, che ha intervistato mille docenti di scuole elementari e medie, evidenzia che dall'inizio della pandemia (dichiarata dall'Oms l'11 marzo 2020) almeno. Infine, l'riporta che nel 2021 ildei pazienti che avevano intenzione di iniziare un percorso di salute mentale non ha potuto farlo per ragioni economiche e che ilper le stesse motivazioni è stato costretto a interromperloÈ in base a questo scenario che il governo dice un "No" che stride a una proposta, arrivata dal Parlamento e voluta all'unaniminità da tutti partiti, di inserire un Leggi qui il nostro approfondimento . Oggi, quell'idea, viene rilanciata da su Change.org che, al 10 gennaio 2022, ha già raggiunto quasi 200mila firme. I firmatari chiedono due bonus: uno iniziale da 150 euro una tantum slegato dall'Isee. E uno più consistente e progressivo:annui per Isee da 0 a 15mila,annui per Isee da 15mila a 50mila eannui per Isee da 50mila a 90mila. "Non un investimento sostitutivo rispetto al servizio pubblico, che pure andrebbe potenziato - si legge nella petizione - ma una risposta di civiltà rispetto ai tantissimi che si rivolgono ai professionisti nel silenzio e nell'assenza di qualsiasi tipo di sostegno". La sfida adesso è quello di far inserire il bonus nel Decreto Milleproroghe.