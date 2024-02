Boom di animali adottati e restituiti: per colpa dell’inflazione gli americani rinunciano a cani e gatti

Sempre più amici a quattro zampe vengono: gli americani scaricano cani e gatti e la colpa è dell’. Dopo aver aperto le porte delle loro abitazioni a migliaia di animali domestici durante la pandemia - una famiglia su cinque ne ha adottato uno nell'emergenza Covid - gli americani ora sono costretti a rinunciarvi a causa del caro prezzi. I dati parlano chiaro: ilinfattilegate a cani e gatti mentre un altroche era in difficoltà nella gestione del suo animale domestico, è riuscito aal suo amico a quattro zampe. Le strutture che ospitanoe in cerca di adozione sono alle prese con boom di coloro che restituiscono gli animali adottati.E temono che un numero ancora maggiore possa essere abbondonato in strada . Con l'inflazione che galoppa mantenere un cane o un gatto è una spesa non indifferente. Secondo alcune stime, un. Ma emergenze veterinarie improvvise possono far volare il costo a migliaia di dollari proprio mentre quattro famiglie americane su dieci affermano che un conto veterinario inatteso da 999 dollari potrebbe costringerle a indebitarsi.Ma come vanno le cose? Anche qui da noi sonodi cani e gatti e le cessioni sono sempre più numerose: lo afferma l'Enpa precisando che "dal primo gennaio al 30 settembre sono 17.585 i cani ospiti nei nostri rifugi e 39.752 i gatti accuditi tra gattili e colonie feline" e che "". Per non parlare di casi di "di animali sempre più frequenti che le nostre Guardie Zoofile Enpa e i nostri volontari sul territorio intercettano”. Solo quest'anno l'ufficio legale Enpa ha presentato oltre 230 denunce, più di 50 costituzioni di parte civile, 40 diffide e ottenuto 42 condanne, senza considerare gli innumerevoli decreti penali di condanna applicati. "Purtroppo quest'estate abbiamo riscontrato un aumento del 15% delle cessioni di pet alle nostre strutture. Tra le cause principali - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Ente nazionale protezione animali - c'è proprio ilche incide quasi per il 50% delle cessioni". "Mantenere un cane in buona salute costa circa 120 euro al mese, quando poi subentrano malattie e problemi di salute i costi lievitano notevolmente. Solo dall'inizio di quest'anno Enpa ha aiutato oltre 1000 famiglie in difficoltà attraverso il progetto dedicato Enpa Rete Solidale".