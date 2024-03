Quell’amore infinito oltre la malattia. Demi Moore a Bruce Willis: “Grati di averti”

Un amore che va oltre la malattia. Pur se la loro storia è finita. Un legame fortissimo quello di Demi Moore per Bruce Willis.

Nella giornata del 19 marzo, in cui il divo di Hollywood ha compiuto 69 anni, Demi Moore ha pubblicato un post con una toccante immagine dei due sul divano. “Ti amiamo e siamo grati di averti”, ha scritto su Instagram l’attrice.

Un legame che è mutato quello tra i due ma che non ha rescisso il legame. Circa due anni fa la stessa Demi Moore rivelò al mondo che Bruce Willis era affetto da demenza frontotemporale. Si tratta di una malattia che può danneggiare le facoltà cognitive e rende difficile anche parlare. Una diagnosi che arrivò soltanto dopo un lungo calvario. Fu difficile per i medici arrivare alla pur terribile diagnosi, tenuto conto dei sintomi che l’attore aveva.

Demi Moore e Bruce Willis si sono separati nel 1998. Hanno tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah. Proprio le figlie sono uno dei grandi collanti di un legame ancora molto forte. Bruce Willis, che è da anni legato sentimentalmente alla modella Emma Heming, ha sempre voluto Demi Moore in tutti i momenti importanti della sua vita. Lo stesso ha fatto l’ex moglie quando sposò Ashton Kutcher, da cui si è poi separata.

L’amore può mutare forma. E i due dal punto di vista dell’affetto non si sono mai veramente lasciati. La foto postata su Instagram mostra questo legame. Lei seduta sul bordo del divano, lui a tenerle il braccio e lei la mano.

La malattia di Bruce Willis è degenerativa. Non ci sono purtroppo cure. Si può intervenire in qualche modo per rallentarla ma la maniera in cui coinvolge la parte frontale del cervello porta a anomalie nel comportamento e appunto nel linguaggio.

Una famiglia allargata quella di Bruce Willis che deve fare i conti con la malattia. Una famiglia certo non fortunata. La terza figlia, Tallulah, ha rivelato di essere affetta da autismo. “E’ la prima volta che condivido la mia diagnosi. L’ho scoperto l’estate scorsa.

Proprio Tallulah, oggi 29enne, aveva a lungo parlato anche con la stampa della malattia del padre, iniziata con una “mancanza di reazioni” a certe situazioni. Per diverso tempo la ragazza ha rifiutato la malattia del padre.