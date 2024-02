Brunel morto in carcere a Parigi, l'amico di Epstein trovato impiccato nella sua cella

Jean-Luc Brunel, chi era l'amico fidato di Epstein

Il messaggio a Epstein: "Ti sto mandando una maestra di russo che ha 2x8 anni"

Anche Virginia Giuffre accusò Brunel: "Fui costretta ad avere rapporti sessuali con lui"

Il caso Epstein continua a mietere vittime. Jean-Luc Brunel , agente di modelle e amico di Jeffrey Epstein , è stato trovatonella sua cella della prigione della Santé, a Parigi. Brunel, 75 anni, accusato dida alcunee sospettato di aver fornito ragazze all'amico miliardario, è stato ritrovato senza vita da alcune guardie penitenziarie all'una di notte di sabato 19 febbraio. La procura di Parigi ha reso noto che è stata avviatasulle cause del decesso. "Secondo i primi elementi a nostra disposizione, non è stata rilevata alcunada parte degli agenti che erano in servizio quella notte", ha spiegato Erwan Saoudi, delegato del sindacato carcerario FO per l'Ile-de-France.Jean-Luc Brunel, fondatore nel 1978 dell'agenziae co-fondatore con Jeffrey Epstein dell'americana, era stato accusato dida diverse ex top model e nel dicembre 2020 era statoall'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi mentre stava per imbarcarsi su un volo per Dakar. Il 75enne, che era in attesa di processo, era stato incriminato nel giugno 2021 per "violenza sessuale su minore di più di 15 anni" e per "abusi sessuali".Brunel era apparso nella prima inchiesta sul finanziere americano Epstein - suicidatosi in carcere nell'agosto 2019 - nel 2007/2008. Ma era scomparso da alcuni anni dai radar con l'eccezione di un'apparizione anel luglio 2019. Nell'inchiesta è accusato di essere stato, spesso, per i: donne spesso povere alle quali Brunel avrebbe evocato una rapida carriera da modelle, facendole invece entrare nel famigeratodel miliardario americano. Nel 2005 fu trovato dagli inquirenti un messaggio inviato da Brunel all'amico miliardario nel quale lo informava di avergli mandato "una maestra di russo che ha 2x8 anni e non è bionda, molto brava. Le lezioni sono gratuite e puoi iniziarle anche subito".Fra le accusatrici di Jean-Luc Brunel c'è anche, la donna che ha accusato il principe Andrea di violenze sessuali, e che ha da poco trovato un accordo extra-giudiziale con il duca di York per evitare il processo. Giuffre disse di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con Brunel e secondo la donna, Brunel avrebbe fornito a Epstein. Un racconto che coincideva con quello fatto da un'ex dipendente dell'agenzia MC2,: la donna raccontò all'Fbi che Brunel aveva assunto persone con il compito di individuare "" in Sud America, Europa e nell'ex Unione Sovietica. Le "più belle" venivano mandate nell'appartamento di Epstein nell'Upper East Side e messe a disposizione di clienti che arrivavano a pagare fino a. Se le ragazze non si fossero rese disponibili a "essere molestate", non sarebbero state pagate.