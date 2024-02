Bryce Dallas Howard: "Mi è stato chiesto di dimagrire prima di girare 'Jurassic World Dominion'"

La richiesta di mettersi a dieta

L'attrice e regista statunitenseha rivelato in una recente intervista a Metro cheprima di girare "Jurassic World Dominion", la terza uscita nel franchise di "Jurassic World". Non è la prima volta che il suo aspetto viene messo sotto esame sui vari set di cui ha fatto parte, con il suo peso spesso oggetto di discussione anche tra i dirigenti della produzione in questione. Discussione che si è ripetuta per l'ennesima volta prima delle riprese di "Dominion". Ma in questo caso l'attrice attribuisce alil merito di aver. Anche perché, a differenza di altri film in cui ai protagonisti viene imposto per motivi legati al progetto cinematografico un certo standard di aspetto (fisico più o meno asciutto, peso, capigliatura ecc.), in questo caso la richiesta non era giustificata da particolari esigenze di produzione.Una testimonianza, la sua, che si inserisce nel solco di un argomento che, a Hollywood, è stato tra i più discussi dopo il #metoo : al di là delle molestie, le attrici si sono spesso lamentate di. Vedi ad esempio, qualche tempo fa, le dichiarazioni di Shannon Purser , che aveva lamentato quanto la fabbrica dei sogni non fosse un luogo aperto per gli attori e le attrici in carne. Ma per Dallas Howard, la storia questa volta ha un lieto fine. E ci tiene a ringraziare chi l'ha sempre sostenuta:e il"Come dire, vediamo... Diciamo che mi è stato chiesto, per questo terzo film, disul set", racconta Bryce a Metro. In "Jurassic World - Il dominio" ritroviamo infatti la 41enne americana nei panni di Claire, dopo che aveva già interpretato il personaggio in "Jurassic World" e "Jurassic World - Il regno distrutto". Durante le riprese però si è trovata a far fronte a situazioni tipiche nelle quali si trovano spesso le attrici: suggerimenti di diete e paghe inadeguate. "Nel terzo film - aggiunge - c'era un cast con. Colin è stato molto protettivo nei miei confronti... perché la questione è venuta fuori di nuovo: 'Dobbiamo chiedere a Bryce di perdere peso'". "Il regista ha poi puntualizzato: 'Ci sonosu questo pianeta e ci sono tanti tipi di donne diverse nel nostro film' - prosegue Howard -. Ho potuto girare tante scene di azione che non sarebbero state possibili se fossi stata a dieta [...] Le ho fatte col mio corpo. [...]". "Spero che sia solo un'altra dimostrazione di ciò che è possibile", ha concluso l'attrice.Il lavoro nella produzione di "Jurassic World" è stato una sorta di campo di battaglia costante per lei. Non solo le è stato chiesto di perdere peso per i film, ma ha dovuto anche lottare perché veniva. Nel 2018 sono emerse notizie secondo cui l'attrice avrebbe guadagnato 8 milioni di dollari contro i 10 di Pratt per "Jurassic World: Fallen Kingdom", ma il mese scorso la Howard ha dichiarato a Insider di essere stata pagata "". "Quando ho iniziato a negoziare per 'Jurassic', era il 2014 ed era un mondo diverso; io ero in grande. Purtroppo devi firmare per tre film e quindi gli accordi vengono fissati e non puoi poi cambiarli". "Quello che posso dire è che io e Chris ne abbiamo discusso - prosegue Howard - e ogni volta che c'è stata l'opportunità di spostare l'ago della bilancia su qualcosa che non era già stato previsto, come un videogioco o una attrazione nei parchi a tema, mi ha sempre letteralmente detto: 'Voi ragazzi non dovete nemmeno fare nulla. Sarò io a negoziare. Saremo pagati allo stesso modo e tu non dovrai pensarci, Bryce'".