Bullizzato a tre anni per i "capelli da femmina", lo strazio della mamma: "Mio figlio voleva strapparsi il codino"

Dallo strazio alla confessione: "Mi dicono che ho i capelli 'da femmina'"

La madre scrive agli altri genitori ma nessuno le risponde

ha, porta ilda quando è nato. Stasera è scoppiato in un pianto incontrollabile,, voleva tagliarseli, non smetteva più di piangere. Quando l'ho messo a letto, e ci siamo abbracciati, mi ha rivelato chegli dicono che".M. è la mamma di un bambino di tre anni. Esasperata e furiosa, racconta sula storia, l'episodio diche il suo piccolo ha dovuto subiredai compagni. Da sottolineare ancora una volta: il bambino ha tre anni. Venerdì 18 febbraio M. scrive un tweet, postando una foto del figlio mentre gioca e si diverte in sella a una motocicletta: "Mio figlio porta un codino da quando è nato, questo codino è stato sempre il suo orgoglio. Da quando ha iniziato a parlare mi dice sempre: 'Mamma, aggiusta la treccia'. Fino ad oggi. Già, fino ad oggi".M. prosegue nei commenti al post il racconto di quello che è successo a suo figlio: "Stasera mio figlio è scoppiato in, voleva strapparsi i capelli, voleva tagliarseli. Non smetteva più di piangere, singhiozzava e ripeteva solo ', sono da femmina'". M. prova a calmare, senza successo, il suo bambino. "Non c'era verso - racconta la madre - Cercavo di tranquillizzarlo e gli ripetevo che non erano da femmina". Per tutta la sera vanno avanti le scene strazianti del figlio in lacrime e disperato per quei "capelli da femmina". M. non capisce, prova in tutti i modi a farsi dire dal figlio il motivo per cui stava così male e non voleva più quel taglio di capelli. Arriva così per il bambino il momento di andare a letto. M. gli rimbocca le coperte, lo abbraccia ed è a quel punto che lui rivela quello che era successo: "Mi ha detto - racconta M. nel tweet - che i bimbi a scuola gli dicono che (i suoi capelli, ndr) sono da femmina". La mamma lo abbraccia, riesce a farsi diredi chi gli aveva detto quelle parole. Il bambino nel frattempo si calma e si addormenta.M., adirata, la sera stessa mentre il piccolo dorme, decide di scriverenel gruppo della classe del figlio. "Nessuna accusa - dice la mamma -, solo uno sfogo". M. racconta a tutti i genitori quello che le era successo, quello che era successo al figlio: "Non sto qua - scrive nel WhatsApp - a raccontarvi le scene strazianti e non sono qua persu nessuno. Ma mio figlio, una volta calmato, mi ha detto che non voleva più i capelli perché gli amici in classe gli dicono che ha i capelli da femmina. Non voglio nemmeno commentare perché. I miei figli crescono e sono cresciutie fino ad oggi non si era mai posto il problema che fossero da 'femmina'. Chi se la sente di parlare ai propri figli, magari ai più grandicelli, che, se questo ovviamente è il vostro pensiero, ve ne sarei grata. So cheda questi episodi e che crescendo ce ne saranno altri, ma io faccio la mia parte nel dirvelo". M. manda il messaggio nel gruppo, passano i minuti.. Passano dieci minuti, nessuna risposta. Poi le arriva una notifica. Qualcuno aveva risposto. Solo una signora, un'altra madre di un bambino, che le scrive: "Mi dispiace, domani indago". Quattro parole, niente di più. M. allora si sfoga ancora su Twitter: "Ora, non mi aspettavo supporto, ho chiesto solo che si parlasse ai propri figli dell'accaduto. Niente, il vuoto più assoluto". M. conclude il racconto: "Sono veramente. Ho insegnato a mio figlio che se vuole può giocare con la barbie, a mia figlia che se voleva giocare con le macchinine andava bene uguale e adesso a 3 anni urla e piange perché a detta dei suoi amici sono da femmina".