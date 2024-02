California, diagnosticato cancro a una coppia con 3 figlie a distanza di pochi mesi

La scoperta del cancro

Diagnosticato cancro a unain California . E' questa la storia di, i quali hanno ricevuto la brutta notiziaa pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Proprio per questo la loro storia è un'avventura fatta di coraggio, perseveranza e amore. Ma andiamo con ordine.

"E' quando accadono queste difficoltà che impari a conoscere te stesso, la vita e le persone intorno a te", ha esordito Zak in un'intervista. La prima a ricevere la diagnosi, però, è stata Cori. La donna mentre era a casa a marzo ha notato, insieme a suo marito, una crescita piuttosto grande nel suo collo.

All'inizio i medici non erano sicuri di cosa fosse. Dopo aver condotto una biopsia, però hanno diagnostico che era un cancro alla tiroide.

La massa è stata rimossa in due interventi chirurgici separati. Dopo la prima procedura, i medici si sono resi conto che Cori aveva una forma "aggressiva" e per questo le hanno chiesto di tornare per un secondo intervento chirurgico il 6 giugno, dove le hanno rimosso alcuni dei suoi linfonodi.

Ma il destino è così. Mentre Cori si stava riprendendo, Zak ha visto un oftalmologo per ottenere una prescrizione aggiornata per i suoi occhiali. Durante l'esame oculare, gli è stata posta una domanda apparentemente strana: "Ha mal di testa?".

"Sì. E' orribile", ha risposto l'uomo. L'oculista gli ha anche detto che i suoi nervi ottici erano gonfi in entrambi gli occhi e che voleva che andasse subito da uno specialista della retina. La settimana successiva allora, lo specialista ha confermato la teoria dell'oculista. "Non sapevo davvero cosa significasse, ma mi ha assicurato che non era una buona notizia", ha ricordato il 38enne.

L'aspettativa di vita

Qualche giorno più tardi all'uomo è stato detto che "una grande massa" era stata trovata nel lobo frontale destro del suo cervello. Subito ricoverato in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico al cervello per

Ma le brutte notizie non finiscono qui. I medici gli hanno riferito che in queste situazioni l'aspettativa di vita è di circa 12-18 mesi. Tuttavia la famiglia si è astenuta dal discutere i numeri e le statistiche di sopravvivenza e ha preferito custodire ogni momento insieme.

Zak è stato in grado di lasciare l'ospedale il venerdì prima dell'intervento in modo da poter trascorrere del tempo con le sue 3 figlie: Juniper di 4 anni, Delaney di 3 e Luna di 18 mesi. Il giorno dopo, la famiglia e alcuni dei loro amici più cari hanno trascorso la giornata insieme in spiaggia.

"È stato così bello vedere i nostri amici e la nostra comunità riunirsi così rapidamente e trascorre insieme una giornata splendida", ha ricordato Cori.

L'accoglienza a casa

Dopo l'intervento chirurgico, l'uomo ha detto di aver ricevuto "l'accoglienza più calorosa possibile". La famiglia infatti aveva decorato la casa con le loro fotografie, assicurandosi che ogni angolo fosse coperto.

C'erano anche dei fiori su tutto il portico anteriore e dei vasi con sopra delle lettere scritte dalle figlie. A completare il quadro, le bambine stavano guardando The Ranger Zak Show sul canale YouTube del padre.

L'uomo ha iniziato il programma durante la pandemia mentre lui e sua moglie erano alla ricerca di qualcosa di educativo per le loro figlie da guardare in lockdown. "Non siamo riusciti a trovare nulla di interessante. Quindi è stata Cori, in realtà, a dire: 'Beh, perché non lo facciamo noi lo spettacolo?'".

Ora, il canale vanta più di 7.500 persone iscritte e la scorsa settimana, un gruppo di sostenitori del Ranger Zak ha tenuto una raccolta fondi per l'uomo e la sua famiglia.

Il recupero chirurgico sta andando relativamente bene per l'uomo, che inizierà un regime di chemioterapia di sei settimane all'inizio di agosto. Nel frattempo, la donna si sta sottoponendo a esami del sangue ogni tre o sei settimane per assicurarsi che il suo cancro non ritorni.

"Ogni secondo in più con la mia famiglia è un dono assoluto"

Finora sono stati raccolti oltre 217.000 dollari, fondi che sono anche sintomo di una rete di sicurezza per il futuro. "Dovesse accadere il peggio, dobbiamo sapere che le ragazze e Cori saranno curate", ha detto Zak. Qualsiasi denaro in più "sarebbe donato a qualcuno che", ha poi aggiunto.

In conclusione, Zak crede che la sua diagnosi gli abbia salvato la vita in un certo senso e gli abbia dato più tempo con i suoi cari. "Ho una visione completamente nuova della vita. Da qui in poi, ogni secondo in più che trascorro con la mia famiglia è un dono totale e assoluto. Non ho intenzione di sprecare un solo momento", le sue parole.

La coppia spera anche che la loro storia mostri agli altri che è possibile affrontare alcune delle sfide più difficili della vita e che alcune delle più grandi lezioni possono venire dai momenti più duri. "Puoi superare qualsiasi cosa, anche se non sarà sempre semplice, e non è qualcosa che scegli o che ti aspetti", ha concluso la donna.