Un fiuto speciale: quattro labrador affidati a famiglie con bimbi diabetici

Cani capaci, con il loro fiuto, di accorgersi del sopraggiungere di una crisi ipoglicemica e avvertire per tempo i genitori dei bambini con diabete. È il progetto innovativo che si sta concretizzando in questi mesi in Toscana, “con tutte le carte per diventare capofila e apripista a livello nazionale”, si spiega dalla Regione che lo finanzia con 250mila euro.

Il progetto toscano apripista in Italia

Il progetto è stato varato un anno fa alla Scuola Cani guida di Scandicci, in provincia di Firenze, di proprietà della Regione: un cane è stato consegnato da poco, altri quattro lo saranno a febbraio. L'iniziativa coinvolge anche l'ospedale pediatrico Meyer, l'ufficio di igiene urbana veterinaria dell'Asl Toscana centro e il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali. “L’intera materia dei cani da assistenza, compresi i cani guida – ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani – non ha una regolamentazione a livello nazionale e questo rappresenta un grave limite per la standardizzazione dell'istruzione e dell'impiego di questi cani. Questo progetto ha l'ambizione di fare da apripista per arrivare ad approvare linee guida nazionali”.

Sono state addestrate per fiutare le crisi ipoglicemiche e avvertire i genitori del possibile pericolo .

Quattro cucciole per quattro famiglie

Le quattro cucciole di Labrador, tutte di dieci mesi, si chiamano Fata, Fiaba, Fiore e Futura. Le cagnoline sono tutte sorelle della stessa cucciolata e in queste settimane stanno completando il loro corso di addestramento: nei giorni scorsi hanno conosciuto le famiglie a cui saranno affidate tra un paio di mesi per proseguire la loro formazione anche con le istruttrici della scuola. Saranno poi sottoposte a test per conseguire il certificato di cane da allerta medica, quindi verranno assegnate definitivamente alla famiglia.

Il fiuto di Lea in azione

Un’altra femmina, Lea, un labrador di due anni e mezzo, nelle scorse settimane è stata ‘consegnata’ alla famiglia destinataria e già nei primi giorni di affiatamento ha dato prova delle proprie capacità, avvertendo nell'aria la molecola che preannuncia l'arrivo di una crisi ipoglicemica e avvisando il ragazzo diabetico e l'istruttrice. “Un autentico miracolo di Natale che ci ha riportato gioia e felicità”, ha commentato la mamma di Michele, il ragazzo a cui è stata assegnata. “Con l'impiego dei cani da allerta medica – ha spiegato l'assessore al Diritto alla salute, Simone Bezzini – vogliamo potenziare ulteriormente gli interventi tesi a migliorare la qualità della vita dei pazienti, in particolare i più piccoli e i loro familiari, riducendo i costi sociali della patologia”.