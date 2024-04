Cannabis ricreativa, da oggi legale in Germania. (E non è un pesce d’aprile)

Entra in vigore oggi, in Germania, la legge che legalizza parzialmente la cannabis per uso ricreativo. Secondo le nuove norme, i maggiorenni potranno girare anche con 25 grammi di cannabis e coltivare in casa fino a tre piante per il consumo privato. In una fase successiva, sarà consentita anche la coltivazione in club non-profit, ciascuno limitato a 500 aderenti. In una seconda fase della legalizzazione si creeranno programmi pilota regionali per le catene di approvvigionamento commerciale. La Germania è già il più grande mercato europeo di cannabis terapeutica da quando il governo ha legalizzato la droga per i pazienti nel 2017.

"La legalizzazione in Germania creerà nuove opportunità economiche legate ai Club. Quanto accade in Usa e Canada, per il coinvolgimento e l’attività dell'industria della cannabis è un punto di riferimento da non sottovalutare: creazione di posti di lavoro e di entrate fiscali, che potrebbe spingere altri Paesi europei a prendere in considerazione politiche simili per trarre vantaggio da un mercato della cannabis in forte espansione – è il commento di Vincenzo Donvito Maxia, presidente Aduc – Se la Germania riuscirà ad ottenere risultati positivi in ​​termini di salute pubblica, sicurezza ed economia, altri Paesi europei potrebbero seguire l’esempio, come una sorta di effetto domino”.

La Germania arriva seconda dopo il Canada (dal 2018), e piccoli paesi europei come Malta (dal 2021) e Lussemburgo (dal 2023). "Ci saranno politici istituzionali in grado di farsi carico, in Italia e in Europa, di questa importante occasione?” si chiede Maxia.