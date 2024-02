Carrozzina distrutta sul volo Ryanair. Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma: "Il mio peggior incubo"

Su Facebook lo ha definito, ma la realtà dell'accaduto è forse ancora più terribile. Provate ad immaginare die, una volta arrivati a destinazione, non poter scendere a terra, perché vi sono state tagliate le gambe. Drastico, forse, ma è quello che è accaduto ae che denuncia sui social lanciando anche un appello alle compagnie di volo, ergendosi a portavoce di chi, come lei, ha subito questa orribile "amputazione". Imbarcata il 6 luglio, da Bari, sudiretto a Cagliari, all'arrivo in aeroporto si è accorta diChe per lei vuol dire non poter camminare. Anita è la presidentessa nazionale di, una onlus che accompagna e supporta coloro che convivono con la. Quella carrozzina, per lei, è indispensabile. Senza non può fare praticamente niente. Ma non tutti possono o riescono a capirlo. "Preparo tutta la documentazione richiesta per viaggiare con una semplice carrozzina elettrica - racconta Pallara nel post -,come tutti nonostante il mio, come quello di tutte le persone disabili, non sia un trattamento normale". "Veniamo caricati quando e come decidono l'aeroporto e il vettore, ognuno con regole diverse, dobbiamo spiegare cento volte chema semplici carrozzine elettriche, difficilmente siamo chiamati passeggeri, ma", aggiunge. Perché per chi vive con la disabilità, a volte, dimostrarsi passeggeri che necessitano di più attenzione è molto difficile. Soprattutto quando ci si senteEppure "Charlie" riesce a salire a bordo, insieme ai genitori, che si occupano prima di predisporre la carrozzina al volo: staccano i contatti, imballano il joystick, fanno vedere agli operatori come "sbloccare e bloccare i freni per muoverla a mano". Ma, precisa Anita, "Ryanair non ha, le carrozzine vengono caricate come, come merce, nessuna attenzione verso una cosa sacra". Ed ecco che, inevitabilmente, accade il fattaccio. "Arrivo a Cagliari e mi ritrovo con una carrozzina. Sono lontana da casa, non mi posso muovere e la mia carrozzina nuova (aprile 2021) per un banale volo aereo è distrutta". E distrutta si sente anche lei "È come se improvvisamente, senza avvertirmi, senza anestesia. È une una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile". In attesa che sulla vicenda venga fatta chiarezza e che Anita abbia il suo rimborso, questa vicenda sottolinea ancora una volta come le persone con disabilità debbano affrontare ostacoli ulteriori che, molto spesso, gli altri neppure riescono a vedere.