Cheslie Kryst, morta l'ex Miss Usa: a 30 anni si è suicidata lanciandosi da un palazzo a New York

Cheslie Kryst, com'è morta l'ex miss Usa

Il biglietto lasciato in casa e la foto su Instagram: perché Cheslie Kryst si è suicidata

Dalle due lauree a miss Usa (e Universo): chi era Cheslie Kryst

"La sua luce ha ispirato gli altri nel mondo": il ricordo della famiglia

“May this day bring you rest and peace” (Possa questo giorno portarvi riposo e pace). Queste ultime parole e poi il, 30 anni,nel 2019, ècosì. Un bigliettino lasciato nel suo appartamento, unapubblicata su Instagram e la 30enne, secondo gli accertamenti della polizia,nel vuoto dal grattacielo dove abitava aSiamo a New York, è la mattina di domenica 30 gennaio. La polizia si appresta velocemente a raggiungere l’, sulla 42esima West a Manhattan, perché arriva la segnalazione di una persona lanciatasi da un palazzo. Alle 7,15 la polizia trova il corpo senza vita di Cheslie Kryst ai piedi del palazzo di lusso dove la 30enne risiedeva, al nono piano. Un testimone racconta alla polizia di aver visto la donna su unadel palazzo. Poi il lancio nel vuoto. Gli agenti entrano nella casa della donna. Non ci sono segni di effrazioni o altre persone presenti nell’appartamento. Solo unlasciato su un tavolo della casa. Nel messaggio, Cheslie Kryst scrive di lasciare tutti i suoi averi alla madre, anche lei ex vincitrice di un concorso nel 2002, il Miss North Dakota. Per la polizia, dopo ulteriori analisi e accertamenti, non ci sono dubbi:Nel bigliettino lasciato in casa, tuttavia, Cheslie Kryst non lascia alcun indizio che faccia capire perché si sia suicidata. Nessuna motivazione, nessuna parola in più oltre a quel “”. Poco prima di lanciarsi nel vuoto dal suo palazzo, Cheslie pubblica. Una foto di lei, con gli occhi semi-chiusi e la mano sinistra appoggiata sul volto. È qui che scrive le sue ultime parole: “May this day bring you rest and peace”.Nessuno riesce a comprendere il motivo della sua morte. Cheslie, afro-americana, era una. Doppia laurea, una in marketing e gestione delle risorse umana e una in giurisprudenza, la ragazza era diventatae si era poi classificata tra le prime dieci nel concorso. Nello stesso anno Cheslie era anche diventata corrispondente da New York per, una rivista americana di notizie distribuita dalla Warner Bros. E un anno dopo, nel 2020, ricevette una nomination come ‘Outstanding Entertainment News Program’ alla 47ma edizione del Daytime Emmy Awards, proprio grazie alla sua posizione di corrispondente da New York per Extra. Per lo stesso premio fu nominata un’altra volta l’anno successivo.“La sua grande luce è stata quella che ha ispirato gli altri in tutto il mondo con la sua bellezza e forza. Ci teneva, amava, rideva e brillava. Cheslie incarnava l’amore e serviva gli altri, sia attraverso il suo lavoro come avvocato che nella lotta per la giustizia sociale, come Miss Usa e come conduttrice di Extra. Ma soprattutto come figlia, sorella, amica, mentore e collega, sappiamo che”, ricorda in una nota pubblicata sui social. Al cordoglio si è unita poi anche, che ha ricordato con un messaggio sui social la sua corrispondente: “. Cheslie non era solo una parte vitale del nostro programma, ma anche una parte della nostra famiglia “Extra”. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia e ai suoi amici”.