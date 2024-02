Cinque amici e la scintilla per scardinare la gabbia sociale: "RatPark è un sogno che racconta la realtà"

RatPark: un sogno, una missione

Socialità, condivisione ma anche confronto

Un panorama ampio per non lasciare indietro nessun ambito del sociale

"Un gruppo di cinque amici"

Sabato pomeriggio. Raggiungo, tre delle redattrici di, trimestrale online di approfondimento culturale, indipendente, per la prima intervista ufficiale prima della presentazione del loro "numero zero" (che sarà disponibile anche cartaceo);è impegnato al lavoro, ma come gli altri merita almeno la citazione;, il quinto membro del gruppo fondativo, si sta occupano di realizzare contenuti per la pagina Instagram. Sanno bene quanto i social giochino una parte fondamentale nel lancio di un nuovo progetto, per la sua diffusione, per farsi conoscere. Volti giovani, osservo davanti a me tre ragazze con un sorriso contagioso e un po' emozionato. Sanno che quello che stanno facendo è, ma l'incoscienza tipica dell'età e unsono gli ingredienti perfetti perché possa funzionare. L’appuntamento con questi cinque intraprendenti reporter del nostro tempo è per questa sera, martedì 20 settembre, al Caffè Letterario delle Murate di Firenze, dalle 18.30. L’evento, organizzato in collaborazione con TIMEOUTvibes, farà seguire alla presentazione della rivista un dj set, targato LE SMALTO.Una("Che bel complimento", ma è la semplice verità) che "di uno di noi - afferma Bianca -. Bernardo, una sera fra Natale e Capodanno ha sognato di fondare una rivista e di chiamarla RatPark". Un nome particolare, che il ragazzo sente dalla madre: questa lavora con una compagnia teatrale e ha letto un libro in cui si parla di unrealizzato negli anni '80 dallo. In questo si mirava a dimostrare la correlazione tra dipendenza e socialità.In che senso? "Nell'esperimento veniva dimostrato come fossero le condizioni di partenza sociali dei ratti a spingerli o a dissuaderli dalle droghe che questo scienziato metteva loro a disposizione - spiegano -. I ratti che erano soli nelle gabbie abusavano di queste sostanze e alla fine morivano di overdose. Mentre in un secondo ambiente, con altri ratti che invece potevano interagire tra loro, questa evenienza non si verificava e i topi facevano uso di droghe in maniera sporadica". "Noi, forse semplicisticamente, abbiamo fatto questo trasferimento dal topo a un membro della società - aggiungono le ragazze -. Se un essere vivente viene messo in condizione diin un contesto decente tenderà ad esplorare situazioni problematiche (come l'uso di droghe) ma alla fine si risolverà nel". Un esperimento sociale? Forse. Il magazine, nel suo numero zero in particolare, si pone come tale. "È un progetto in fieri, che deve trovare anche un riscontro, non solo di pubblico. O meglio non in un pubblico spettatore, ma dal prossimo numero vorremmo attrarre chi ci legge per farci sapere cosa pensa di quello che abbiamo scritto, per coinvolgerlo magari nella scrittura stessa".E allora ecco che RatPark vuole porsi l'ambizioso obiettivo di essere uno spazio dove sia possibile comunicare con gli altri, scambiare idee, opinioni, pareri; un "" in cui ciascuno abbia possibilità di esprimersi. Qualcosa che mancava, un contesto dove esprimersi in maniera da arrivare anche agli altri. E allora ecco l'idea della rivista, che abbia alla base i valori della, della, della. "Un punto di riferimento ma anche uno spazio in cui si verificatra opinioni diverse - puntualizza Caterina -. Qui una persona trova un contesto di sicurezza ma può anche buttarsi, esprimere un'idea anticonformista, non convenzionale. Noi pensavamo sia alla bellezza delle opinioni che si armonizzano fra di loro ma anche alla bellezza dello scontro e dello scambio". Sul magazine i cinque ragazzi e ragazze puntano a attrarre nuove personalità, invitano a scrivere chiunque abbia un'idea che vuole esprimere, qualcosa da dire. E non solo, perché RatPark è uno spazio culturale che parla anche col linguaggio della- nel numero in uscita ci sono gli scatti di Anna -, con quello dell'- ci sono le opere di una serie di illustratrici (più un uomo e una persona non binaria) -, con laIlè giovane, com'è ovvio per un nuovo prodotto, ma "quello che vorremmo è che si creasse uno scambio intergenerazionale all'interno del magazine - precisa Anna - per questo vogliamo capire come la pensano anche le persone persone più grandi. Come ad esempio nell'intervista a Zamboni, musicista famoso più negli anni '80 ma conosciuto anche da noi. Speriamo insomma che la rivista diventi un modo per". Altra esigenza sentita molto fortemente da questi cinque giovani e da chi come loro non ha quasi più modo di confrontarsi con le generazioni adulte.Socialità, connessione,sono i punti di forza di RatPark, che apre il dibattito su un, che vanno dalla politica al cibo, passando dallo sport, dal cinema e dalla letteratura. Ci sono rubriche, ci sono sezioni dedicate alle interviste, ai racconti, ai pezzi di taglio saggistico; ma in ogni sezione "cerchiamo di mixare le varie tecniche, scrittura, illustrazioni e foto, tutte produzioni originali". Il tutto in modo innovativo, seducente e provocatorio, aprendo a prospettive inconsuete e mai banali. "RatPark non si vuole porre come giudice, ma come testimone e interprete", come recita il manifesto della rivista. "In un momento della vita in cui ci troviamo tutti a fare, per accumulare esperienza necessaria piuttosto che per passione, rappresenta un progetto che invece facciamo per scelta, in cui mettiamo tutte le nostre capacità e le nostre energie creative nel fare"."Ci siamo definiti così:, perché effettivamente lo siamo". Anna, Bernardo, Bianca, Caterina e Lorenzo, tutti fiorentini "ma paradossalmente ci siamo conosciuti a Bologna, quando studiavamo lì all'università". "Qui devo lanciare una frecciatina su Firenze - dice Bianca -. È la nostra città ma è, dove le persone tendono a stare nel loro gruppetto ristretto . E in qualche manieraci ha fatto l'effetto che vorremmo RatPark facesse a livello comunitario: è stata lada cui è nata l'amicizia e poi quello che ne è nato. Sogniamo in grande, speriamo di diventare un riferimento anche a livello nazionale. E perché no?". Sono amici, quindi, prima di tutto, collaboratori per il progetto che li ha messi anche molto alla prova. Individualmente sono tutti 25enni laureati in un campo di studi diverso, che da una passione comune stanno provando a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Perché bisogna, in questo mondo, per. Per confrontarsi, per crescere, per non rimanere un topo chiuso nella sua gabbia, dorata o meno che sia. Non resta, dunque, che rompere la gabbia e seguire il ratto.