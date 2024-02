"Cittadinanza digitale, una partita da vincere", progetto contro cyberbullismo e insidie della rete

"L'utilizzo distorto della rete coinvolge 3 ragazzi su 4 in episodi negativi"

Giuseppe Garesio, AD Synergie, ha sottolineato l'importanza del lavoro dell'azienda: "L’importanza etica del ruolo da noi ricoperto e la nostra mission ci hanno da sempre spinto ad assumere una posizione di riferimento su diverse tematiche sociali tra queste, la prevenzione e la lotta al bullismo, in tutte le sue possibili sfumature e declinazioni. Siamo felici di veder crescere il progetto che quest’anno raggiungerà un numero superiore di ragazzi". E non poteva mancare il commento di Ivano Zoppi, Segretario generale Fondazione Carolina: "Fare rete in questo campo è fondamentale perché si tratta di fenomeni complessi che riguardano più ambiti della vita dei ragazzi:. Basti pensare che secondo i dati del nostro comitato scientifico l’utilizzo inconsapevole o distorto della Rete coinvolgee crea un rischio di dipendenza dal web per l’dei giovani. E che le principali cause del fenomeno sono noia, solitudine e assenza di regole".