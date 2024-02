Come gestire 4 generazioni sullo stesso posto di lavoro? In Italia è la prima volta che accade

La forza lavoro multigenerazionale

L'analisi di Maria Cesaria Giordano

Per la prima volta nella storia, stiamo assistendo alla(persone nate tra il 1946 e il 1964), Generazione X (persone nate tra il 1965 e il 1979),(persone nate tra il 1980 e il 1995) e(persone nate dal 1996 in poi). Questo fenomeno è dovuto a due fattori principali: lo spostamento progressivo dell’ età del pensionamento , arrivato ora a 67 anni, e l’innalzamento dell’aspettativa di vita. Secondo quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati da Eurostat, infatti,in Italia è diLa forza lavoro multigenerazionale rappresenta una grandeper le imprese e unnon indifferente, in quanto ogni generazione porta con sé un bagaglio di conoscenze e competenze potenzialmente differente rispetto alle altre. Allo stesso tempo, però, se non ben gestite, le diversità tra una generazione e l’altra possono diventare la, disallineamento del sapere e. In questo contesto, però, la tecnologia e nello specifico i People Analytics, possono aiutare le aziende nell'organizzazione e nella gestione delle differenti generazioni, mettendole in connessione e consentendo loro di interagire. In particolare, la, specializzata nello sviluppo di software per il People Management e People Analytics, ha sviluppato unbasato su un approccio people based (), che consente di far emergere iniziative di open innovation, in un'ottica di continua evoluzione, di aumento dell’engagement, di analisi del divario delle competenze, di sviluppo dei processi di autovalutazione, di mappatura delle abilità del singolo, di upskilling, di reskilling e di HR digital twin. Grazie all’intelligenza artificiale, HrCoffee People Analytics Platform permette di mappare e portare a, rendendoli facilmente trasmissibili e tracciabili nel corso del tempo. In questo modo ogni azienda ha piena consapevolezza delle skills e delle conoscenze dei propri dipendenti e di chi siano i candidati più idonei per formare i team di progetto. Non solo, grazie a queste tecnologie innovative viene agevolato anche il percorso didel personale attraverso l’upskilling ed il reskilling delle competenze ed è più semplice individuare i bisogni e le esigenze delle diverse generazioni, così da creare un ambiente di lavoro sereno e stimolante per tutte le fasce d’età."Oggi – spiega, Ceo e co-founder di HrCoffee - nelle organizzazioni convivono ormai almeno quattro diverse generazioni che, negli ultimi anni, hanno determinato cambiamenti organizzativi importanti, con una rapidità che la storia non aveva mai visto prima. I, ad esempio, sono, hanno imparato ad utilizzare la tecnologia solo in età avanzata e prediligono laalle videocall o agli strumenti digitali. All’opposto lae totalmente immersa in una dimensione che non ha più confini tra ciò che è online e ciò che invece è offline. La nuova generazione è smart, inclusiva e propensa all’innovazione. Diventa perciò fondamentale creare momenti di scambio e condivisione in modo da trasferire e tramandare le conoscenze e le competenze di generazione in generazione e mantenere viva l’azienda, evitando conflitti”. “L’attuale situazione – conclude Giordano - impone, come per esempio nell’ambito dei processi di onboarding, reverse mentoring e upskills. Il software di HrCoffee non soltanto aiuta a mappare la conoscenza aziendale attraverso gli analytics, ma aiuta l’organizzazione nei processi di aumento dell’engagement e del benessere dei propri dipendenti”.