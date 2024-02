Con la gamba amputata corre 103 maratone in 103 giorni: per Jacky Hunt Broersma nulla è impossibile

Forrest Gump corse per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore prima di voltarsi indietro e dire ai suoi fan, in una comica scena del film cult, "sono un po' stanchino, credo che tornerò a casa ora". A differenza di Forrest,, runner americana di 46 anni con una, non sembra intenzionata a fermarsi, a voltarsi indietro e ad andare a casa. Lo confermano le sue, un record mondiale per un'atleta, una sportiva, una donna che ha deciso di dimostrare al mondo che nulla è impossibile.Il record mondiale lo aveva già stabilito giovedì 28 aprile, dopo aver corso. Ma Jacky Hunt-Broersma non ha voluto fermarsi, e oggi come ha dimostrato lei stessa con unapostata suè arrivata a 103. L'atleta ha detto di voler chiudere il mese di aprile con 104 maratone. Le manca solo un'ultima corsa per raggiungere l'obiettivo che si è prefissata. E dopo tutti i chilometri che ha già percorso, nessuno dubita che non riesca a farcela. La corsa è stata per Jacky Hunt-Broersma il suo momento di riscatto, la necessità di affrontare a viso aperto una vita che fino a quel momento aveva fatto di tutto per cercare di rubare alla donna la forza di andare avanti. Jacky non era una runner, non è mai stata un'atleta professionista, correre maratone non era la sua professione. Successe però che nel 2001, quando aveva 26 anni, a Jacky fu diagnostico un sarcoma di Ewing , una rara forma di cancro , a causa del quale le fu, dal ginocchio in giù.E da quel momento, da dopo l'operazione, Jacky ha deciso di non arrendersi di fronte a quello che la vita le aveva riservato. La donna, nata e cresciuta in Sud Africa, ha iniziato a correre nel 2016. Prima, partendo con corse da, poi, decidendo di spingersi oltre con le ultramaratone, corse che ricoprono ufficialmente distanze di. Nel 2020, tuttavia, arrivò la pandemia e anche Jacky fu costretta a non poter più correre all'aperto. Si fermò? Nient'affatto. Nell'aprile del 2020 stabilì un, diventando la prima donna con una gamba amputata a correre 100 miglia (circa) in 23 ore e 38 minuti su un. Poi il 17 gennaio 2022 iniziò quello che la stessa Jacky definì su Instagram ". Jacky Hunt Broersma si pose come obiettivo quello di correre. La donna voleva percorrere un totale di 2.620 miglia (. Tra parentesi nella parentesi, l'Italia è lunga 1.291 km) e battere il record mondiale femminile di 95 maratone in 95 giorni, ottenuto nel 2020 da Alyssa Amos Clark, una runner non invalida di Bennington (Vermont).E così Jacky iniziò a correre, non fermandosi mai. Giorno dopo giorno, ha percorso oltre 2.672 miglia (4.300 chilometri). Lungo il tragitto, la donna si è guadagnata un enorme seguito sui social e ha raccolto oltre 27.000 dollari per aiutare altri runner con arti amputati a ottenere le protesi. La speranza di Jacky Hunt-Broersma è quella di ispirare altre persone in tutto il mondo a non fermarsi, ad andare avanti, ad affrontare la crudeltà della vita. "Spero che questo ispiri gli altri a uscire dalla loro comfort zone - ha scritto Jacky in un post su Instagram -, a provare qualcosa di nuovo, a far vedere al mondo quello di cui si può essere capaci". Il prossimo obiettivo di Jacky? Correre il prossimo ottobre 240 miglia (386 chilometri) tra le montagne di Moab, nello Utah. "Corri, Jacky, corri!", le scrivono nei commenti su Instagram. Proprio come quel "corri Forrest, corri!" del film vincitore dell'Oscar nel 1994. Ma la citazione di Forrest Gump non è proprio corretta. Lui si è voltato indietro ed è tornato a casa. Jacky Hunt-Broersma no.