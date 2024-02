Concerto gratis per chi vota: Harry Styles e l'iniziativa per frenare l'avanzata repubblicana

"Harryween" il concorso a premi promosso da

Si chiamaIl cantante, in collaborazione con HeadCount, un'organizzazione no-profitIl cantautore e attore britannico , che recentemente ha infiammato il pubblico del Lido per l'anteprima mondiale del film "Don't Worry Darling" di Olivia Wilde, mentre porta avanti concerti e red carpet rivolge anche la sua attenzione a, ad esempio - invitando due partecipanti alla campagna di registrazione degli elettori al suo spettacolo annuale il prossimo 31 ottobre al Forum di Inglewood di Los Angeles. Il concorso della popstar fa parte dell'iniziativa "" (varata dall'organizzazione apartitica). I cosiddetti "Harries", i suoi migliaia di fan, possono già partecipare alla lotteria: basta effettuare laattraverso HeadCount sarà effettuata e poi non resta loro che incrociare le dita. In palio non c'è solo un biglietto per lo show, ma saranno due gli ingressi, più il biglietto aereo e l’hotel, oltre a un pacchetto di merchandising e un poster autografato da Styles in persona. La superstar 28enne, che in questi anni – e soprattutto negli ultimi mesi – si è fatta, tra le quali quella per i, si inserisce così in una lista di precedenti partner di HeadCount, tra cui figurano Ariana Grande, Megan Thee Stallion e Billie Eilish, ma anche Camila Cabello, Hailee Steinfeld e Samuel L. Jackson. Anche se nessuno di questi illustri personaggi sembra amare Halloween quanto Harry Styles. L'artista sembra amare i: in passato ha indossato i panni dei colleghi Elton John e Miley Cyrus in due occasioni degli MTV Awards e ha alle spalle stravaganti edizioni di Harryween; ad esempio nel 2021 ha impersonato, cofondatore e direttore esecutivo di HeadCount, ha dichiarato all’edizione statunitense di Billboard che "Nel 2020, ilregistrate da, quindi sappiamo che queste collaborazioni tra artisti sono efficaci". "Avere il sostegno di individui come Harry Styles ha un impatto enorme.Queste elezioni rappresentano un passaggio fondamentale nella politica americana e mai come quest'anno in gioco non c'è solo la maggioranza al Congresso, ma la partita si gioca soprattutto sul tavolo dei, che vengono messi in discussione dall'ala repubblicana e conservatrice. Forte anche e soprattutto della vittoria ottenuta con l'abolizione della Roe v. Wade da parte della Corte Suprema, che garantiva il diritto federale all'aborto, e che ha scatenato un'ondata di divieti e restrizioni che mettono in pericolo milioni di persone. Ma le ripercussioni all'stanno colpendo o minacciano di intaccare la vita in generale delle minoranze sociali, dai neri ai transgender.