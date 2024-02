Cosa fare con una persona che vuole suicidarsi? Martina Pigliapoco e le tecniche per fermare un tentativo di suicidio

Che cosa ha detto la carabiniera alla donna per salvarla?

Che cosa bisogna dire (e fare) a chi sta per suicidarsi? Le tecniche dei soccorritori

Ascoltare attentamente, con calma

Comprendere i sentimenti dell'altro con empatia

Emettere segnali non verbali di accettazione e rispetto

Esprimere rispetto per le opinioni e i valori della persona in crisi

Parlare onestamente e con semplicità

Esprimere la propria preoccupazione, l'accudimento e la solidarietà

Concentrarsi sui sentimenti della persona in crisi

Interrompere troppo spesso

Esprimere il proprio disagio

Dare l'impressione di essere occupato e frettoloso

Dare ordini

Fare affermazioni intrusive o poco chiare

Fare troppe domande

Ignorare o liquidare il problema

Agire con imbarazzo e paura

La storia di Martina Pigliapoco, la carabiniera di 26 anni che ha salvato una donna dal suicidio , ha emozionato tutti al Festival di Sanremo 2022 . Era una mattina di ottobre del 2021, quando la carabiniera riuscì dopoa far desistere la signora, preoccupata per la sua situazione economica e per i tre figli da mantenere, nel suo tentativo di lanciarsi da un ponte e farla finita. A molti sorgono spontanee alcune domande:Partiamo con ordine, affidando la risposta a queste domande alla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), ma partendo prima da quello che la carabiniera ha detto alla donna per farla desistere dal suicidio. La mattina del 4 ottobre 2021 Martina Pigliapoco, carabiniera in servizio nella stazione dell'Arma di San Vito di Cadore (Belluno), si reca di corsa su un ponte a, dove era stata avvistata una donna pronta a lanciarsi nel vuoto. La carabiniera arriva sul posto e vede in effetti che la donna aveva scavalcato le ringhiere del ponte e che sembrava sul punto di suicidarsi. La carabiniera si avvicina verso di lei, ma subito la donna le grida di fermarsi, minacciando di buttarsi di sotto. Qui inizia la conversazione tra le due, alla fine della quale, dopo tre ore, la carabiniera riesce a salvare la signora. "Continuava a ripetermi di non avvicinarmi", dichiara la carabiniera in un'intervista a Fanpage. Per questo motivo Martina Pigliapoco si ferma esul ponte perché capisce di dover rispettare la volontà della donna. Se la donna, infatti, avesse pensato che le intenzioni della carabiniera erano quelle di gettarsi su di lei per afferrarla, si sarebbe molto probabilmente lanciata giù. Dunque la carabiniera si mette a sedere lontano dalla signora e in modo pacato e cordiale, per cercare di capire quali fossero i motivi che l'avevano spinta a una tale e drastica decisione. Inizia la conversazione. Martina Pigliapoco capisce di avere davanti una signora e, preoccupata per la sua. La tormentava "il pensiero di non riuscire a dare alle figlie un futuro migliore" e aveva "paura di non farcela a pagare tutte le spese di casa", spiega la carabiniera. Martina Pigliapoco capisce dunque che uno dei punti deboli della signora erano proprio i figli e inizia a farle delle domande su di loro e sulla famiglia. La carabiniera insiste sulla, deve far capire alla donna che i suoi cari non l'hanno mai e non l'avrebbero mai abbandonata. Deve farle capire che loro l'avrebbero sempre sostenuta. Per tre ore le due donne parlano proprio di questo: dei figli e della famiglia. Tanto che a un certo punto, la signora interrompe la conversazione e telefona a un suo familiare. "Chiuso il telefono - rivela la carabiniera a Fanpage - è scoppiata a piangere e sono riuscita a fare dei passi verso di lei, finché non le sono arrivata accanto". Martina Pigliapoco le prende la mano e aiuta con calma e gentilezza la signora ad arrampicarsi sul lato sicuro del ponte. A quel punto le due si sono abbracciate ed. "Per strada mi ha detto di aver fatto un errore. Ha capito che nonostante le difficoltà la famiglia è sempre con lei e l'ha sempre sostenuta", conclude la carabiniera.La storia della carabiniera e della donna che si stava per lanciare da un ponte dimostra come(il rispettare le volontà della donna, l'ascoltare i suoi problemi in merito a famiglia e soldi, l'abbraccio e il pianto delle due) sia fondamentale in una situazione di questo tipo. Ed è proprio l'empatia una delleutilizzate dai soccorritori per fermare una persona che vuole suicidarsi. Nel documento " La prevenzione del suicidio " stilato dalla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), tra, c'è infatti proprio l'empatia. Vediamoli: