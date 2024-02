Cuba dice sì a matrimoni e adozioni gay e alla possibilità di effettuare gestazioni surrogate

Maternità surrogata, cos’è e legislazione in Europa

Mentre l'Italia svolta a destra, il Paese comunista per eccellenza dice sì ai matrimoni e alle adozioni gay. E non solo. “Ha vinto il Sì, giustizia è stata fatta“. Con queste parole, il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha commentato su Twitter il risultato del, in cui oltre il 66% degli elettori si è espresso a favore del nuovo testo normativo che introduce il matrimonio e le adozioni per lee la maternità surrogata, tra le novità. I risultati ufficiali del voto dovrebbero essere diffusi entro la fine della settimana. “Approvare il Codice della Famiglia significa rendere giustizia. È saldare un debito con diverse generazioni di uomini e donne cubani, i cui progetti familiari aspettano da anni questa Legge. Da oggi, saremo una nazione migliore.)“, continua il tweet del leader cubano. Fra i punti che hanno provocato più critiche e controversie, oltre a quelli che permettono il matrimonio e le adozioni di persone dello stesso sesso, anche quello che introduce la possibilità di effettuare gestazioni surrogate Cos’è la maternità surrogata è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore, dopo che la Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo base della legge che propone di perseguire la surrogazione di maternità (anche chiamata più comunemente ma in senso dispregiativo “ utero in affitto “) come. Prima di rispondere però alla domanda è necessario cercare di capire che cos’è successo oggi in Commissione e, in base al quale, se il provvedimento dovesse diventare definitivo, in Italia potranno essere processate tutte quelle persone che si recanograzie alla gestazione di terzi.La maternità surrogata è una forma di procreazione assistita . In sostanza, una donna viene fecondata, in modo naturale o con l’impianto dell’ovulo, e accoglie nel suo grembo il nascituro con l’accordo di consegnarlo alla persona o alla coppia che aveva commissionato l’incarico e che così riceve un figlio. La surrogazione di maternità, in particolare, si ha quando una donna si presta a portare a termine un’intera gravidanza fino al parto, accogliendo un embrione generato su iniziativa di single o di coppie, normalmente incapaci di generare o concepire un bambino. Esistono due tipi di surrogazione di maternità: quella “” e quella ““. Nel primo caso laavviene senza un compenso pecunario, nel secondo caso è invece previsto. Ine in, una delle mete più frequenti delle coppie o delle persone che ricorrono alla maternità surrogata, esistono leggi che regolano sia la GPA altruistica che quella retribuita. 