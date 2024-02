De Giorgi, Strasburgo condanna l'Italia: "Non mi ha difesa, la mia vita è stata stravolta"

Chi è Silvia De Giorgi

La Corte europea dei diritti dell’uomo lo ha chiamato l’: 27 pagine di istruttoria e quattro di sentenza. Così il tribunale di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano per non aver protetto una donna padovana che aveva più volte denunciato l’ex marito che era stato violento con lei e con i suoi tre figli. “Violazione dell’articolo 3 della convenzione dei diritti umani“, ovvero quello che punisce i paesi che applicano la tortura e trattamenti disumani e degradanti : così lo Stato italiano dovrà risarcire Silvia De Giorgi, 44 anni, con 10mila euro, più le spese legali. Il fattoPer la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo le autorità italiane “non hanno fatto il necessario per proteggere l’ennesima donna vittima di violenze domestiche nonostante le ripetute denunce“. Questo l’epilogo della storia giudiziaria di Silvia De Giorgi scritto oggi dai giudici europei. Il 20 novembre del 2015 l’ex marito l’aggredisce prendendola per il collo, la minaccia di morte e la colpisce con un casco per moto causandole ferite guaribili in 8 giorni. Lei, Silvia De Giorgi, va dai Carabinieri e sporge denuncia. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, perché il suo ex continua a minacciarla e seguirla, s’introduce in casa per rubarle vestiti e altri oggetti e installare apparecchi per spiarla, è. Ma quando la donna nel marzo del 2016 si rivolge al tribunale civile di Padova per chiedere di essere protetta, con tanto di rapporto dei Carabinieri, la risposta è no. Secondo il tribunale i comportamenti dell’uomo, da cui è separata dal 2013, “non appaiono essere molestie, ma sono piuttosto l’espressione di un livello elevato di conflitto, tipico di certe separazioni, che è stato superato esclusivamente il 20 novembre del 2015.Diametralmenteche ha giudicati talmente gravi i comportamenti dell’ex marito di Silvia da condannare l’Italia per trattamenti inumani e degradanti, dovuti in particolare all’inazione della magistratura. Silvia, che vive a Cervarese Santa Croce, un comune in provincia di Padova, si era rivolta alla Corte di Strasburgo nell’aprile del 2019 affermando che le autorità, per inerzia e indifferenza, non hanno protetto lei e i figli dalla violenza dell’ex marito né impedito che continuasse . E nel ricorso aveva evidenziato anche che la prima udienza per i fatti del 20 novembre 2015 si era tenuta il 13 aprile del 2021 e che il reato cadrà in prescrizione l’anno prossimo. Dal canto suo il governo si è difeso affermando che le autorità “non sapevano e non potevano sapere che Silvia e i suoi figli erano in pericolo“, e che la donna, nonostante le sette denunce presentate, »non ha mai dimostrato di essere vittima di abusi e violenza domestica o che viveva temendo di essere aggredita“. Ma la Corte di Strasburgo ha stabilito oggi che i procuratori non hanno mai valutato i rischi che correvano la donna e i figli, e “con la loro inazione hanno creato un contesto d’impunità“ per l’ex marito. Inoltre, ha giudicato grave il fatto che non sia mai stata aperta un’inchiesta sui maltrattamenti che il padre avrebbe inflitto ai figli. "Siamo pienamente soddisfatti con la sentenza", ha commentato Marcello Stellin, l’avvocato di Silvia, mentre Cecilia D’Elia, deputata del Pd e portavoce nazionale dellaha sottolineato che questa condanna deve “essere uno stimolo per cambiare“. La Corte ha anche stabilito che la vittima ha diritto a un risarcimento di 10 mila euro per danni morali.Quarantaquattro anni,, Silvia De Giorgi ha vissuto in provincia di Padova per quasi trent’anni. Tra il 2015 e il 2019 ha denunciato il marito 7 volte per averla minacciata di morte, colpita con un casco, averle messo telecamere in casa, perseguitata, seguita, molestata, per non aver pagato gli alimenti e aver maltrattato i tre figli. Ichiamano in causa l’inazione dei magistrati e per questo ora lo Stato italiano dovrà risarcire: 10mila euro per danni morali. Nonostante i rapporti dei carabinieri e dell’ospedale, segnalano i giudici di Strasburgo nella loro sentenza, i magistrati incaricati di valutare il caso non hanno preso alcuna iniziativa per rispondere alle denunce. “La loro inazione ha creato una situazione di impunità per l’ex marito”, stabilisce la Corte di Strasburgo. In un momento storico in cui proliferano femminicidi e violenze di genere, questo caso non può non imporre una riflessione. “Nessuno è intervenuto per salvaguardarmi e oggi io dico: sono una sopravvissuta - racconta Silvia De Giorgi a- . Se non ci fosse stata la volontà del mio legale Marcello Stellin di rivolgersi alla Corte, tutto sarebbe finito nel dimenticatoio. Sono viva, questa è la differenza tra me e le altre.“Prima mi sono sentita arrabbiata, poi disperata, infine me ne sono fatta una ragione - prosegue il racconto della donna a La Repubblica - . Ho pensato che non avrei mai avuto giustizia e oggi non ho giustizia. La Corte dice: la Procura ha lavorato male, ma nessuno ha condannato l’uomo che mi ha reso la vita un inferno. La mia esistenza è stata stravolta. Per anni ho dovuto vedere i miei figli un’ora al giorno, per lavorare e mantenerli tutti e tre. Non dormivo, avevo paura che lui arrivasse e ci facesse del male. 