Togliersi la vita per un esame. O due, tre, tutti quelli necessari a far perdere la speranza a una giovane ragazza di 27 anni che, probabilmente, nell’insuccesso universitario ha visto il fallimento della sua intera esistenza. Scomparire per non deludere, per non dare un dispiacere alle persone care. Tanto da uscire di casa, un lunedì mattina, dicendo che sarebbe andata all’università e non fare poi più ritorno. Finché il corpo di Diana Biondi non è stato ritrovato, due giorni dopo, in un dirupo a Somma Vesuviana (provincia di Napoli), la sua città. Il suo sorriso, quei bellissimi occhi verdi, spenti per sempre, in un silenzio agghiacciante che sa di insuccesso. Non suo, ma della società che perde l’ennesima studentessa, l’ennesima giovane donna, che non ha trovato il coraggio di chiedere aiuto, e si trova a fare i conti con un problema sempre più urgente.

Un suicidio, l’ipotesi più accreditata: la borsetta lasciata sull’inferriata nei pressi di un ristorante chiuso e abbandonato da tempo, “Il Canguro” in una zona isolata, magari l’ultimo sguardo al cellulare, poi spento, e il tragico lancio nel vuoto. A un primo sguardo, al gruppo di giocatori di bocce che stava passando di lì, sembrava fosse un manichino. Poi la drammatica scoperta, intorno alle 18 di mercoledì 1° marzo, quando si è capito, grazie all’intervento delle autorità, che il corpo nel burrone era quello di Diana. La sua famiglia la cercava da lunedì sera, quando non era rientrata da quella che credevano fosse una semplice uscita per sbrigare una formalità in segreteria, alla Federico II di Napoli. Nessun avviso, nessuna risposta a chiamate e sms, cellulare irraggiungibile, nessun messaggio. Il dramma della famiglia Biondi ha inizio e l’epilogo non potrebbe essere dei peggiori.

Un silenzio che ha insospettito papà Edoardo, che lunedì sera ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Si mettono in modo le indagini e, nel frattempo, si moltiplicano gli appelli sui social per avere notizie di Diana. I genitori rivolgono persino alla trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” per chiedere aiuto a chiunque possa fornire delle informazioni preziose per ritrovarla. È stato ancora il padre a raccontare, nel pomeriggio di mercoledì, che la figlia era prossima alla laurea in Lettere Moderne. Una bugia, a quanto pare, visto che dai primi riscontri viene fuori una storia ben diversa, che oggi si tinge di tristezza: la 27enne aveva sostenuto pochi esami all’Università, addirittura non aveva pagato l’ultima retta delle tasse, proprio perché alla famiglia aveva raccontato di essere invece al termine del percorso accademico. Tanto addirittura da aver detto che la discussione della tesi sarebbe stata il giorno successivo, martedì scorso, e di aver già pensato anche alla festa.

Le è mancato il coraggio, forse la forza d’animo, di dire la verità. Di vedere negli occhi dei suoi familiari la delusione per una figlia fuori corso, a 27 anni. Di confidarsi con loro, ammettendo le proprie difficoltà, chiedendo aiuto. Un supporto che, siamo sicuri, non le avrebbero negato. È stata lei, invece, a negare loro la possibilità di trovare insieme una soluzione, imboccando una strada senza ritorno. Lei, come la 19enne suicida nei bagni dell’università Iulm a inizio febbraio e come tante, troppe prima di loro. Vite spente, annientate, per inseguire un modello di perfezione assurdo, che impone loro esempi di eccellenza assoluta (vedi chi si laurea in medicina in tre anni o chi, nello stesso tempo, consegue innumerevoli titoli) e rende chi invece segue il suo percorso, coi suoi tempi, coi suoi ostacoli, una persona qualunque senza meriti o peggio, un fallito. Quello che resta, ora, è un incancellabile dolore.