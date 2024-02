Disegni e messaggi di pace e fratellanza: i doni dei bimbi di Lampedusa per i piccoli migranti

"E' un pensiero che scalda il cuore"

L'ultima tragedia a Lampedusa

Quando si dice. Sono arrivati, infatti,e messaggi die dinei confronti deida parte di alcuni. I bimbi hanno deciso di donare una trentina di creazioni di carta raffiguranti delle barche con all'interno una persona e con delle scritte che rimandano all'e sostegno nei confronti delle persone più bisognose.I doni sono stati fatti recapitare da un gruppo di ragazzi della biblioteca dell'isola allaente gestore dell'hotspot. Successivamente sono stati affidati ache presta la sua attività nella struttura, per intrattenere gli ospiti più piccoli. La cooperativa sociale Badia Grande lo scorso maggio si è resa partecipe di una bellissima iniziativa aprendo unaall'interno del centro di contrada Imbriacola, dove l'equipe psico-sociale, con la collaborazione di alcune associazioni, si occupa di far giocare, colorare e sperimentare i minori stranieri rendendo il più piacevole e serena possibile la loro permanenza. Nella ludoteca i piccoli possono passare, finalmente,dopo aver affrontato le terribili fasi del viaggio che li ha portati via dalle loro case e dalle loro abitudini. La ludoteca contribuisce a rasserenare i loro animi e costituisce un ricordo indelebile nella loro memoria, dal momento che, rappresentando il primo impatto con la nuova vita, dà loro fiducia e speranza, facendo comprendere la fratellanza e la solidarietà che troveranno nel nostro Paese. La cooperativa sociale Badia Grande ha ringraziato tutti i bambini, gli insegnanti e il gruppo di volontari che hanno animato la biblioteca dell'isola per i doni rivolti ai piccoli ospiti. "in un momento in cui le cronache degli ultimi giorni riportano tra le vittime della traversata nel Mediterraneo anche neonati e giovanissimi", ha concluso in una nota.Qualche giorno fa sono state ritrovatedi circa un mese fra i migranti, complessivamente 60, soccorsi dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera a largo di Lampedusa. I neonati, un maschietto e una femminuccia, sono morti perché eranouno pesava 1,280 chili e l'altro appena 2 chili. Stando a quanto è stato riferito dagli stessi genitori, i bambini erano in cura in Tunisia. Forse i genitori speravano che in Italia, i piccoli sarebbero stati aiutati e salvati con apposite cure ed è per farli curare che madre e padre dei due fratellini sono partiti lo stesso, ma i neonati non sono riusciti ad arrivare a Lampedusa.