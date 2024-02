Donna molestata sessualmente nel Metaverso: che significa e come difendersi?

La molestia alla 21enne

Le misure di sicurezza

L'di una ricercatrice 21enne è statonella piattaforma di realtà virtuale. A riferirlo sono alcuni attivisti del gruppo di responsabilità aziendale SumOfUs, per il quale la donna lavora. Secondo la società questo dimostra che Meta ha bisogno ha bisogno di rivedere e migliorare le strategie per prevenire i pericoli del metaverso. Dopo aver precisato che l'azienda non ha ancora preso visione del rapporto completo di SumOfUs, un portavoce ha dichiarato alla BBC che l'azienda vuole che tutti coloro che utilizzano Horizon Worlds accedano alle procedure di sicurezza "e ci aiutino a indagare e a prendere provvedimenti" e che si impegna quindi ad aiutare le persone a vivere "". Ma cosa vuol dire subireo un abuso nella realtà virtuale?è attualmente disponibile solo per gli utenti di. Gli avatar della piattaforma hanno un aspetto semplificato e cartoonesco. La direttrice delle campagne di SumOfUs, Vicky Wyatt, afferma che anche. "È un fenomeno che ha comunque un impatto reale sugli utenti" ha dichiarato al podcast BBC Tech Tent. Wyatt afferma che la ricercatrice che ha subito la presunta aggressione ha sentito che "una parte di lei era davvero scioccata, una parte pensava 'OK, questo non è il mio vero corpo, questo è un avatar' e un'altra parte pensava 'questa è un'esperienza davvero, davvero importante che sto facendo, devo registrare questo filmato'". La BBC ha visto una parte di questi video: l'avatar della donna non è visibile, poiché il filmato è ripreso dalla sua prospettiva, ma ci sono, uno dei quali osserva mentre l'altro appare molto vicino a lei. I due. La società per cui lavora la vittima ha presentato una risoluzione a un gruppo di azionisti, chiedendo che l'azienda effettui una valutazione dei rischi legati all'. Vicky Wyatt sostiene che Meta debba agire subito per affrontare il problema: "I proprietari di Facebook invece di buttarsi a capofitto sulla costruzione di questi metaversi, dovrebbero fermarsi a guardare tutti iche si stanno verificando sulle loro, che non riescono nemmeno a gestire. Non ripetiamoli e non replichiamoli nel metaverso: abbiamo bisogno di un piano migliore su come arginare i rischi online".Quello alla 21enne di SumOfUs non è però il primo caso di abuso subito dagli avatar negli Horizon Worlds. Varie segnalazioni precedenti di aggressioni virtuali agli utenti e dihanno spinto Meta , lo scorso febbraio, a introdurre nuove tutele nei suoi mondi virtuali. Esiste un limite personale che impedisce agli avatar di avvicinarsi a una determinata distanza l'uno dall'altro, rendendo più facile evitare questo tipo di. Meta, inoltre, ha dichiarato che esistono strategie che mirano a impedire agli estranei di "invadere lo spazio personale del vostro avatar". "Se qualcuno cerca di entrare nel vostro, il sistema arresta il suo movimento in avanti non appena raggiunge tale limite". Stando a Meta, l'impostazione predefinita di 'Confine personale' prevede una distanza virtuale di circatra il proprio avatar e quello di chiunque non sia presente nella propria lista di amici e sono offerti anche una serie di modi per bloccare e segnalare gli utenti. Tuttavia, secondo SumOfUs, la ricercatrice è statodi sicurezza, assistendo anche a insulti omofobi e a violenze virtuali con armi da fuoco.