Donne prete, la Chiesa fa un passo avanti: associazione annoverata nel sito del sinodo

Papa Francesco riabilita suor Jeannine: "Grazie per la tua vicinanza"

Un loro motto è “” (Lasciate che sia la voce di lei a guidare). E in effetti a prendere il timone di questa piccola rivoluzione sono state proprio loro, ledella. Questo gruppo di stanza negli, che si batte appunto per l’ordinazione sacerdotale delle donne , è tornato a far parlare di sé dopo essere stato annoverato nel sito Internet delgestito dalla segreteria del Vaticano. Il sito, concepito per riferire del cammino solidale mondiale e facilitare lo scambio di esperienze, risorse e informazioni tra coloro che hanno avviato il processo sinodale, ha dunque inserito il gruppo delle donne prete nella piattaforma online. E questa non è una novità da poco visto che finora nessuna associazione che si batte per le prete donne era stata annoverata nel sito del sinodo globale. E infatti anche, direttrice esecutiva della Women’s Ordination Conference, si è detta sorpresa di quanto accaduto, affermando che questa scelta da parte del sito del sinodo vaticano dimostra “molto coraggio”. “L’integrità e l’impatto del sinodo – ha commentato la direttrice McElwee all’Associated Press – dipenderanno dall’inclusione di discussioni coraggiose sull’uguaglianza delle donne. Spero che questa mossa dall’ufficio sinodale – ha concluso Kate McElwee – consenta a più donne di impegnarsi nel processo e di parlare”.La vicenda è tanto più significativa perché a fine dell’anno scorso lo stesso sito aveva in un primo momento incluso e poi rimosso completamente un’associazione impegnata nella pastorale delle personee determinata a far sentire la voce degli omosessuali cattolici durante il sinodo, la. Poi però, l’ufficio che gestisce il sito ha provveduto a ripristinare la citazione nel gruppo sul sito. Ma non solo. Perché propriocirca due settimane fa ha deciso di inviare una lettera alla co-fondatrice dell’associazione New Ways Ministry. “Grazie,per tutta la tua vicinanza, compassione e tenerezza”, ha scritto Bergoglio alla co-fondatrice del gruppo e suora che da tempo lavora al fianco dei cattolici. “Non hai avuto paura della ‘vicinanza’ – le ha scritto Papa Francesco – e nell’avvicinarti lo hai fatto ‘sentendo il dolore’ e senza condannare nessuno, ma con la ‘tenerezza’ di una sorella e di una madre”. Parole, quelle di Bergoglio, che rimandano agli inizi dell’attività di suor Jeannine, quando veniva ostacolata severamente dalle autorità ecclesiastiche per i programmi che offriva. Si pensi addirittura che la Congregazione per la Dottrina della Fede avviò pureconclusasi con una notifica in cui si affermava che le prestazioni di suor Gramick e di padre Nugent (che con lei si batteva in difesa delle persone LGBTQI) non presentavano ai fedeli “il male intrinseco degli atti omosessuali e il disordine oggettivo dell’inclinazione omosessuale”. Perciò, i due furono banditi da qualsiasi attività pastorale con le persone LGBTQI. Ma suor Jeannine non abbandonò le sue attività e fece bene perché poco dopo ricevette il sostegno di Papa Francesco ad andare avanti.