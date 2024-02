Drusilla Foer a Sanremo, dalla risposta a Iva Zanicchi al discorso sulla unicità: la co-conduttrice strega l'Italia

"Unicità" e "la diversità che non mi piace": il discorso di Drusilla Foer

#Sanremo2022 #var -#IvaZanicchi : quanto sei alta? (X2) -#DrusillaFoer: parecchio -#Amadeus: anche tu sei alta! -Iva: Ma certo, ma lei ha anche altre cose… NOO! -Drusilla: Diverse cose! -IVA: Diverse cose.. lei è intelligente … colta -Drusilla:sono intelligente…Colta! pic.twitter.com/xH72f4Pcgz — Lorenzo Mura (@LorenzoMura) February 4, 2022

La regina del palco del Festival di Sanremo è lei: Drusilla Foer . Dopo la risposta a, dopo le parole sullascambiate con il cantante, dopo il(tenuto forse un po' tardi: alle 01:30), la co-conduttrice toscana ha convinto proprio tutti. Nel segno dell'eleganza, della sicurezza, della simpatia. Da Twitter a Instagram, i social sono impazziti per lei: la nobildonna toscana ideata daè "la co-conduttrice perfetta", commentano in molti. E già dai primi momenti sul palco, tutta Italia se ne accorge. "Restare tutta la sera qui?" Ma è un inferno!", dice nelle prime battute ad Amadeus . "Lei mi fa fare la valletta: se l'avessi saputo mi sarei messa qualcosa di più scosciato, ho anche un bel koala tatuato". Poi gioca, scherza, intrattiene. A modo suo entra in scena nei panni di: "Ho pensato a qualcosa di eccentrico, per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di, sicché mi sono travestita". Si sfila cappello, maschera e mantello, lascia solo i baffetti. "Che fa, si spoglia completamente?", chiede Amadeus. "Farei delle grandi sorprese", la risposta sul filo dell'ironia. Ma vediamo dunquedi Drusilla Foer sul palco di Sanremo.Intorno alle 01:30 della terza serata del Festival di Sanremo, Drusilla Foer tiene il suo, anzi, sulla. "La parola diversità non mi piace, ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza che non mi convince", dice Drusilla Foer. "Ho cercato un termine per sostituirla e ho trovato unicità, mi piace, piace a tutti, perché tutti noi siamo capaci di notare l'unicità dell'altro e tutti pensiamo di essere unici. Ma per comprendere e accettare la propria unicità è necessario capire di cosa è fatta, di che cosa siamo fatti noi, certamente delle cose belle, ambizioni, valori, convinzioni, talenti". "Non è affatto facile ma vanno prese per mano tutte le cose che ci abitano e portate in alto, nella purezza della libertà", dice, salutata da lungo applauso del pubblico. "Sono una persona molto fortunata a essere qui, ma date un senso alla mia presenza su questo palco e tentiamo insieme l'atto più rivoluzionario che c'è,, delle nostre unicità, per essere certi che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni, facciamo scorrere i pensieri in libertà, senza pregiudizio, senza vergogna, liberiamoci dalla prigionia dell'immobilità".La co-conduttrice toscana si commuove quando il cantante in gara,, scende dalle scale prima dell'esibizione e si rivolge proprio a lei, dicendole: "Che bello che tu sia qui: con te". Il complimento inaspettato dell'artista fa commuovere Drusilla Foer, che ricambia con un "grazie" e poi dà un bacio sulla guancia all'artista.Dopo l'esibizione di Iva Zanicchi, Drusilla Foer e Amadeus si avvicinano alla cantante. Iva Zanicchi guarda la co-conduttrice e le chiede: "Quanto sei alta?". Drusilla risponde: "Parecchio". Iva si gira dunque verso Amadeus e gli dici: "". E Drusilla la gela immediatamente: "".Altro momento saliente della serata è quando Drusilla Foer si ripresenta sul palco travestita da. Il messaggio che la co-conduttrice vuole lanciare è chiaro, ma velato dalla sua elegante e divertente ironia: "Ho pensato di fare qualcosa di un po' eccentrico, per mettere allegria. Ma anche per gentilezza, per tranquillizzare quelli che avevano paura, sai...", dice Drusilla. E mentre si toglie la maschera da Zorro Amadeus le chiede: "Si vuole spogliare completamente?". La risposta: "".