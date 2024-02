"Ebrei, Hitler aveva ragione su di voi". Frase antisemita, insegnante sospesa

La frase contro gli ebrei

"Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei". Una storia su Instagram, postata e poco dopo rimossa, che si aggiunge ai troppi casi di antisemitismo registrati nelle ultime settimane nel nostro Paese come conseguenza del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Palestina. Dopo il tentativo di bruciare le pietre d’inciampo nel quartiere Trastevere di Roma e le Stelle di David paragonate alla svastica nazista apparse sui muri di diverse zone di Siena, ora èa essere finita nell’occhio del ciclone.La storia social, infatti, è stata postata da, docente di matematica alla scuola superiore di H-Farm di Roncade, una delle più prestigiose del Veneto, che dopo l’accaduto è stata formalmente sospesa dall’incarico. La scuola, dopo la decisione, si è anche impegnata "ad assumere tutte le misure necessarie per garantire il benessere della comunità scolastiche". A scoprire il video, rimosso pochi minuti dopo la sua pubblicazione, è stata una studentessa dell’istituto che lo ha prima salvato sul proprio cellulare e successivamente mostrato ai genitori: da qui, in pochissimo tempo lo screenshot si è diffuso via chat tra le famiglie degli altri studenti. Immediata la reazione della scuola.Abbiamo subito cercato di ricostruire l'accaduto – racconta la dirigenza di H-Campus, che conta 1.500 studenti – chiedendo all'insegnante la veridicità della notizia che lei ha ammesso, rendendosi conto della gravità del fatto e abbiamo affrontato questa situazione con la massima attenzione e serietà da tutte le angolazioni che coinvolgono la nostra comunità educante". L'insegnanteai dirigenti scolastici, sostenendo di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico, ma la giustificazione non è bastata per salvarla dalla sospensione. Hammoud è nata in Libano dove ha conseguito una laurea in Scienze, poi si è specializzata in matematica all'università americana di Dubai."Espressioni farneticanti che non possono essere giustificate in alcun modo e sono incompatibili con la funzione educativa e pedagogica di un docente" è la reazione di, deputato Pd di Treviso, alle parole pronunciate dalla professoressa. "L'esaltazione di Hitler e dello sterminio nazista degli ebrei – sottolinea – non solo nega i valori su cui è fondata una società democratica ma viola apertamente i principi della nostra Costituzione e le leggi della Repubblica italiana". Poche ore dopo l’accaduto, la docente si era scusata con gli studenti dicendosi "devastata" per quanto successo. Affermazioni pesanti, a maggior ragione se pronunciate in questo momento storico, e che non sono conciliabili con il ruolo che Hammoud ricopre."Frasi che istigano all’odio o che minimizzano le sofferenze di individui o gruppi sono inaccettabili in qualsiasi circostanza", sono le parole del preside della scuola (che si è dissociata immediatamente da quanto postato dalla docente sul suo profilo Instagram, ndr). Il dirigente scolastico ha inoltre fatto sapere che è stata organizzata "una discussione e un confronto in cui coloro che hanno causato dolore si incontrano con coloro che sono stati feriti. Abbiamo iniziato questa mattina, con gli studenti del Diploma programma e l’insegnante che ha fatto i commenti offensivi e inappropriati su Instagram. Stabiliremo un percorso successivo coinvolgendo studenti e insegnanti".Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito,: "Odio razziale e discriminazioni di ogni tipo – le sue parole – sono incompatibili con i principi della nostra scuola che è la scuola costituzionale, improntata al rispetto della persona. Come ministero metteremo in campo tutte le azioni necessarie a debellare atteggiamenti simili". Quello della professoressa Hanane Hammoud è l’ennesimo caso del dilagante antisemitismo che sta colpendo l’Occidente. Sui social, da dove tutto è partito, sono tantissime le persone che chiedono ildella docente ritenendo la frase offensiva e di assoluta gravità.