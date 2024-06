Elisabetta Franchi condannata per discriminazione. Il tribunale la manda a “lezione di parità”

Nel 2022, durante un evento, aveva detto di “puntare” per “ricoprire le posizioni 'importanti” su “uomini” di qualsiasi età o “donne solo sopra i quarant'anni”. Oggi il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il “carattere discriminatorio” delle parole della stilista Elisabetta Franchi che scatenarono non poche polemiche. E ha condannato la sua società, Betty Blue spa, a versare 5mila euro di risarcimento all'Associazione nazionale lotta alle discriminazioni, assistita dai legali Silvia Conti, Carlo de Marchis e Carlo Cavalieri. Società che dovrà, inoltre, “promuovere” corsi per “tutti i dipendenti” contro la discriminazione di genere.

Cosa aveva detto?

“Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta - aveva detto l’imprenditrice rispondendo a una domanda sul rapporto donne-lavoro -. Un imprenditore investe tempo, energia e denaro e si ti viene a mancare è un problema, quindi anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini perché...". "Va fatta una premessa - ha quindi proseguito -: oggi le donne le ho messe ma sono anta, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa, sono al mio fianco e lavorano 24 ore, questo è importante“.

Parole che, com’era prevedibile, hanno fatto scatenare il mondo del web dove l’indignazione ha travolto la stilista, “costringendola” poi ad una giustificazione. Come prima mossa, infatti, Franchi aveva risposto pubblicando i dati relativi alla presenza femminile all’interno della sua azienda: “L’80% della mia azienda sono quote rosa di cui il 75% di giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne, il restante 20% sono uomini, di cui il 5% manager“.

Per poi affermare di essere stata fraintesa e in qualche modo dare la “colpa” delle sue dichiarazioni a uno Stato assente (effettivamente lo è). "Purtroppo, al contrario di altri paesi, è emerso (durante l'evento dal titolo 'Donne e moda' a cui la stilista ha partecipato, ndr) che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente – aveva detto dopo le polemiche – Mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta tra famiglia e carriera. Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente come quelli che ho dovuto fare io!"