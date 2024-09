Un fan la filma sotto il vestito e Shakira lascia il palco

Una serata in discoteca rovinata per la cantante Shakira. Sabato sera la popstar colombiana, insieme alla collega Anitta, erano in un club a Miami per presentare il loro nuovo singolo “Soltera”. Mentre la star stava ballando sul palco davanti al dj, ha adocchiato dalla platea qualcuno che la stava riprendendo in modo inappropriato, questo è quanto si deduce dai vari video che in queste ore fanno il giro del web.

Nelle immagini si vede chiaramente l’artista abbassarsi il vestito per poi puntare uno spettatore delle prime file e rimproverarlo. La richiesta non deve essere servita a nulla perché dopo una manciata di secondi Shakira scende dal palco visibilmente infastidita. Intanto, sui social in tanti hanno espresso solidarietà alla cantante, sostenendola per il comportamento disgustoso di cui è stata vittima.