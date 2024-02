Femminicidi: moventi diversi stessi risultati. Perdonare è impossibile, interrogarsi è necessario

Cause opposte

In questi giorni di festa due casi dihanno occupato la cronaca: uno è avvenuto a, l’altro a. In entrambi i casi i protagonisti della triste vicenda sono una coppia di anziani e anche il copione è molto simile: il marito uccide la moglie, per poi costituirsi e confessare alle forze dell’ordine. La differenza, volendo fare un giusto processo alle intenzioni, è proprio nel movente. Nel primo caso, a Gradara, V, pensionato incensurato di 80 anni, ha accoltellatola moglie, poichécon il titolare del ristorante dove lavorava. Il giorno dell’omicidio, l’uomo ha confessato l’accaduto proprio al ristoratore, il quale incredulo ha avvertito i carabinieri, che hanno poi scoperto l’accaduto. Nel secondo, a Casalbordino,, ex operaio metalmeccanico 74enne, ha ucciso sua moglie, due anni più giovane, spingendola giù da un ponte sul fiume Osento, dove i militari, chiamati dall’uomo, hanno trovato il cadavere. La ragione del gesto lascia senza parole:In entrambi i casi si tratta di una tragedia immane, che vede le, in cui il carnefice è proprio la persona più vicina e che più dovrebbe proteggerle. Ma mentre, nel primo esempio, la motivazione del gesto è un’(ancora più sorprendente consideratal ’età) che oggettifica e sminuisce le donne al ruolo di semplice proprietà , nell’altro è la sofferenza di vedere una persona cara decadere e scomparire di fronte a sé, in un contesto di totale impotenza. Per spiegarla con un esempio,, padre dell’odierna fantascienza, una volta disse: “quando la gente credeva che la Terra fosse piatta, aveva torto. Quando credeva che fosse sferica, aveva torto. Ma se tu credi che ritenere la Terra sferica sia altrettanto sbagliato che ritenerla piatta, allora il tuo punto di vista è più sbagliato di tutti e due i precedenti messi insieme”. Non tutti gli errori sono uguali, anche a parità di risultato. Tempi nuovi impongono domande nuove. Mai come oggi nella storia si era presentato, in modo così attuale e pressante, lÈ di pochi giorni fa un altro caso analogo, sempre un uxoricidio avvenuto ad Amelia, in provincia di Terni, in cui un medico 80enne, Roberto Pacifici, ha sparato alla moglie, Emanuela Rompietti , anche lei affetta da una malattia neurodegenerativa in stadio avanzato, provocandone la morte. La donna, in un momento di lucidità, avrebbe chiesto al coniuge di aiutarla a morire. Il caso, come prevedibile, ha suscitato sconcerto e diviso l’opinione pubblica., meno che mai di una donna e di una persona cara, ma forse sarebbe di aiuto separare i piani e capire che le persone non possono essere lasciate sole con un dolore e una responsabilità tanto grande. È necessario creare le condizioni per cui il peso della sofferenza non ricada esclusivamente sui singoli, con il rischio di farli diventare giudici dicasi in cui non dovrebbero essere loro a decidere, come per la vita degli altri. Ad oggi il tema del fine vita, tanto odioso perché ribadisce la nostra temporaneità in un mondo che nega costantemente la morte, torna prepotentemente nell’agenda politica e mediatica, con undopo l’approvazione alla Camera, e unche aspetta solo una data di svolgimento.