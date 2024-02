Femminicidio a Zeddiani, uccide la moglie dopo una lite: fermato

Com'è morta Daniela Careddu: la dinamica del femminicidio

Il sindaco di Zeddiani: "Conoscevo Giorgio Meneghel. Siamo sconvolti"

Femminicidi in Italia, nel 2022 sono già quattro. L'ultimo pochi giorni fa

A tre giorni da quello di Rosa Alfieri a Grumo Nevano (Napoli) , un altroscuote l'Italia. A, un piccolo paese in provincia diin, una donna,di 51 anni, è stata uccisa dal marito, un agricoltore di 53 anni. L'omicidio, in un'abitazione di via Roma, nel centro del paese, sarebbe avvenuto al culmine di una furiosa lite tra i due coniugi. In seguito al femminicidio, l'uomo ha chiamato i carabinieri raccontando quello che aveva fatto. Adesso si trova in caserma per essere interrogato.Il delitto di Daniela Cadeddu, 51 anni originaria di Cabras (Oristano), è avvenuto intorno alle ore 07 di sabato 5 febbraio. I due coniugi, che si trovavano in una casa in via Roma a Zeddiani, hanno avuto, a quanto raccontato da Giorgio Meneghel, una. L'uomo, agricoltore e proprietario di un'azienda con alcune serre nel vicino comune di Baratili, avrebbe colpito più volte la moglie alla testa usando un, fino ad ucciderla. Le urla della violenta lite sono state anche sentite dai vicini di casa che hanno chiamato il 112. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Oristano e della Compagnia che hanno scortato in caserma l'omicida per interrogarlo. A quanto si apprende, i due coniugi vivevanonello stesso stabile, ma in due abitazioni differenti."Ancora una volta la Sardegna piange l'ennesima vittima di femminicidio. Un dramma che riguarda tutti. Educhiamo i nostri figli al rispetto, l'unico modo per estirpare questa piaga. Nel frattempo pene senza sconti a chi si macchia di tale infame reato, senza alcuna giustificazione o pentimento. Basta davvero!". Questo il duro commento del presidente del Consiglio regionale. Esprime profondo cordoglio anche il sindaco di Zeddiani,: "La nostra comunità è sconvolta, non c'era stata nessuna avvisaglia, niente lasciava presagire quanto accaduto. Conoscevo la coppia - dichiara il primo cittadino all'Ansa - e in particolare Giorgio Meneghel perché è un agricoltore che lavora in paese da sempre. Non eravamo a conoscenza di particolari situazioni problematiche. Quanto accaduto questa mattina ci ha sconvolti e gettati nello sgomento".Dopo quello di Rosa Alfieri e quello di Daniela Careddu,. In un mese dall’inizio dell’anno. La– secondo il portale femminicidioitalia.info – è, 70 anni, trovata morta a Latina lo scorso 14 gennaio in seguito alle percosse del genero. Sul suo corpo sono stati trovati numerosi ematomi, soprattutto sul volto. La, 41 anni, morta lo scorso 18 gennaio nella sua casa a Roma. La polizia ha arrestato il compagno, già indagato per maltrattamenti in famiglia. La terza vittima è Rosa Alfieri, 23 anni, trovata morta nell'appartamento del vicino di casa a Grumo Nevano (Napoli). La quarta vittima è Daniela Careddu, uccisa dal marito a Zeddiani, in Sardegna.