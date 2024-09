Insulti pesanti, “Sei grasso per il calcio”: figlio di Totti preso di mira nel match con l’Olbia

Tornano gli insulti pesanti e il body shaming sui social contro un personaggio conosciuto. Accade al figlio di Francesco Totti, Christian, calciatore come il padre. Secondo molti ha un fisico non adatto per il calcio. E c’è chi lo attacca dicendo: “Sei troppo grasso” oppure “Come tuo padre, anche la tua specialità è il cucchiaio”.

Una vicenda che, al di là delle considerazioni sportive, non può che riproporre il tema del body shaming. Christian Totti è approdato all’Olbia in questa stagione. Il ragazzo, 19 anni, ha svolto la trafila delle giovanili nella Roma. Nel 2023 il trasferimento al Frosinone Under 19, poi la prima esperienza importante quest’anno, con l’Olbia, che milita in Serie D ed è allenato dal portiere campione del mondo Marco Amelia.

Il primo impegno ufficiale per il team è stato quello in Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena, peraltro non andato bene per l’Olbia visto che gli avversari sono passati ai calci di rigore. Christian Totti è entrato all’81esimo del secondo tempo. Certo dovrà lavorare per farsi strada nel calcio che conta, ma i tantissimi commenti di scherno sono sembrati a molti eccessivi. Ha comunque segnato il suo rigore nella serie dei penalty.