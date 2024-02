Filey Cat Rescue, il rifugio felino che adotta i gatti randagi. "Questo è tutto quello che voglio fare"

Un numero sempre in aumento

La mia famiglia e altri animali. Non è il libro di Gerald Durrell ma è la storia di una, un paese di 7000 abitanti situato nella contea del North Yorkshire, che ha trasformatoin unLa storia risale ai tempi della pandemia quando per sfuggire alla noia di quelle giornate monotone, i coniugi, insieme alla loro figlia, decisero diIl padre, in realtà, non era mai stato grande appassionato di animali, ma dopo aver adottato, un micetto trovato sulla soglia di casa, era scattato l’amore. Per questo motivo ha accettato con grande gioia la proposta della moglie della figlia di cominciare ad adottare dei gattini. Inizialmente il numero di gattini adottati era diA poco a poco quel numero, però, è cominciato a crescere passando dafino ad arrivare a benAttualmente è proprio questo il numero di gatti che vive con loro ma che ben presto arriverà avisto che cinque gatte sono incinte.La coppia ha deciso così di trasformare la propria abitazione in un vero e propriochiamato. E non poteva mancare la pagina Instagram ( @fileycatrescue ) dove ogni giorno vengano pubblicate le foto dei loro amici a quattro zampe, sperando così di trovare loro nuove famiglie che possano adottarli nonostante la nostalgia che provano ogni volta che devono lasciarli andare.Tina ha riconosciuto che leper la salute e per il cibo per 103 gatti sono molto ingenti tanto che la famiglia ha dovuto vendere laper finanziare la missione di salvataggio dei gatti. Ora si affidano alle donazioni delle persone che li seguono sui social media ma nonostante queste difficoltà la padrona non perde il proprio entusiasmo: "Questa è la mia vita per sempre, non farò nient'altro.."