Dipendenti comunali obbligate a vestirsi da hostess. Cgil: “Scelta maschilista”

Tailleur scuro, foulard annodato al collo e tacchi alti. È il dress code da hostess che sarebbe stato imposto dal Comune di Fiumicino ad alcuni dipendenti impegnati nell'evento di sabato scorso, voluto dal sindaco Mario Baccini e dalla giunta di centrodestra per intitolare la piazza comunale della città all'Unione Europea. Sul punto è intervenuta la Cgil dichiarando l'atteggiamento “retrogrado e maschilista”.

A parlare è Giancarlo Cenciarelli, segretario generale Fp Cgil: "Da quanto ci risulta, sembrerebbe che qualcuno della segreteria comunale abbia chiesto ad una quindicina di dipendenti, con una mail non firmata, di partecipare con la precisazione di indossare un dress code adeguato. Riteniamo doveroso che l'ente comunale faccia chiarezza e, ove ci sia conferma, vengono fatte pubbliche scuse”.