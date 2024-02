Florida, gli attivisti fanno causa alla legge statale che blocca l'aborto dopo 15 settimane

La causa in Florida

"Un crudele attacco ai diritti"

Attesa la decisione della Corte Suprema

In Florida una coalizione di, mercoledì 1° giugno, per cercare diche vieta l'interruzione volontaria di gravidanza dopo le. Gli attivisti sostengono che la nuova legge minacci i medici di finire in carcere e violi i diritti alla privacy sanciti dalla Costituzione dello Stato. La nuova sfida legale arriva mentre i governi federali repubblicani si sono mossi per limitare l'accesso all'aborto e poche settimane prima che la Corte Suprema degli Stati Uniti emetta un'importante sentenza in materia, che potrebbe minare, se non rovesciare, laL'ingiunzione è stata presentata mercoledì, nella Contea di Leon, dall'per conto di due uffici regionali di 'Planned Parenthood' e didove si praticano aborti. Una mossa prevedibile, dopo che il Congresso statale, controllato dai repubblicani, ha approvato il provvedimento e il governatore Ron DeSantis l'ha firmato il 14 aprile scorso. La legge, che, entrerà in vigore il prossimo 1° luglio. "In assenza di un'ingiunzione, la legge impedirà alle cittadine della Florida di esercitare il loro diritto costituzionale fondamentale di decidere se abortire prima della vitalità, causando un danno irreparabile per il quale non esiste un rimedio adeguato a livello giuridico", si legge nella causa.Prima dell'approvazione della misura, che pone il limite massimo per ricorrere all'interruzione di gravidanza a 15 settimane, la Florida proibiva gli aborti a 24 settimane di gravidanza. L'anno scorsodello Stato si sono sottoposte alla procedura. Secondo quanto riportato in un comunicato da Daniel Tilley, direttore legale dell'ACLU della Florida, "Non solo la, ma ignora le circostanze reali delle donne che hanno necessità di abortire e". "Con la Corte Suprema degli Stati Uniti che minaccia di togliere il diritto federale all'aborto – aggiunge Tilley – faremo tutto ciò che è in nostro potere per bloccare questo crudele attacco al diritto fondamentale delle persone della Florida di ottenere le cure di cui hanno bisogno". La nuova legge è la più severa in materia di aborto nella storia dello Stato e rispecchia unche è al centro del caso (il "Dobbs contro Jackson Women's Health Organization", ndr) sul quale la Corte Suprema è pronta a pronunciarsi rovesciando – a quanto sembra secondo la bozza di opinione trapelata – la Roe v. Wade.Bryan Griffin, portavoce di DeSantis, ha scritto in una mail che l'ufficio del governatore è fiducioso che la legge sul divieto delle 15 settimane resisterà a tutte le sfide legali. Il caso della Florida, insomma, sembra essere l'ennesimaa ciò che potrebbe accadere a fine mese/inizio luglio, quando lasarà chiamata a. Che, ricordiamo, è 'tutelato' o comunque il tema è affrontato anche all'interno delle Costituzioni statali. Se i giudici annulleranno il diritto fondamentale all'aborto, stabilito quasi 50 anni fa, la battaglia legale sui diritti riproduttivi si sposterà infatti neiPer questo gli attivisti e i medici che hanno intentato la causa presso il tribunale della contea di Leon, sostenendo che il diritto costituzionale alla privacy dello Stato è stato espressamente scritto per. E il divieto di abortire dopo 15 settimane di gravidanza va troppo oltre. I querelanti chiedono al giudice di bloccare temporaneamente l'entrata in vigore del divieto il mese prossimo, fino a quando non avrà luogo un processo. Ma in vista della decisione dei 9 giudici supremi, i repubblicani della Florida stanno valutando anche altre possibilità, tra cui anche il(come ininsomma). Per ora la questione rimane in sospeso, ma di certo in queste settimane sentiremo spesso riparlare della questione aborto negli stati Uniti in generale. E purtroppo i presagi non sono affatto i migliori.