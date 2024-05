Raccontare la malattia: il coraggio di Franco Di Mare, morto a 68 anni

Roma, 17 maggio 2024 – Il coraggio di raccontare la malattia in televisione. Poi la sofferenza, il peggioramento delle condizioni di salute e quindi la morte. Franco Di Mare, che fu direttore di Rai Tre e personaggio molto noto tra il pubblico televisivo, è morto a 68 anni a causa di un mesotelioma, un tumore che colpisce l’apparato respiratorio.

Le denuncia: “Ho respirato amianto in zona di guerra”

Una malattia che era comparsa poco tempo fa e che non gli ha lasciato scampo. Franco Di Mare aveva parlato in televisione a “Che tempo che fa”, il programma di Fabio Fazio sul Nove, spiegando senza tentennamenti al pubblico il dramma che stava vivendo. Per tante persone era stato uno choc. Di Mare aveva un respiratore che lo aiutava nella quotidianità e che gli ha permesso di trascorrere questi ultimi tempi.

Due giorni prima di morire ha sposato la compagna Giulia Berdini. Che era responsabile della sede Rai di Saxa Rubra, dove Di Mare ha lavorato. In queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio anche di tanta gente comune, che aveva imparato a conoscere Franco Di Mare in video nei tanti programmi, ma anche negli anni da inviato, nelle corrispondenze da Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia.

Il giornalista, dicono in molti, ha lasciato in eredità una grande lezione. Lo dice anche Fabio Fazio, che ricorda commosso il dialogo che ha avuto a più riprese con Franco Di Mare prima della trasmissione.

Una lunga carriera in Rai per Di Mare. Tra gli altri incarichi, nel 2003 diventa conduttore televisivo su Rai 1, al timone di Unomattina Estate, di Uno Mattina weekend e poi dal 2004 di Uno Mattina. Dal 2005 al 2009 conduce 'Sabato e domenica' programma d'informazione e attualita'. Conduce poi numerose serate per Rai 1 - da 'Premio Internazionale Liberta'' a 'Speciale Premio Ischia Internazionale di Giornalismo: talk show con Cesare Romiti'.

Ma l'elenco è molto lungo. Dal luglio 2016 conduce in seconda serata ogni venerdi' 'Frontiere', sempre su Rai 1. Nel 2017 torna in conduzione al programma 'Uno Mattina' al fianco di Benedetta Rinaldi. Per il giornalista, arrivano anche incarichi dirigenziali: nel 2019 diventa nuovo vicedirettore di Rai 1, con delega ad approfondimenti e inchieste.

"Profondo dispiacere per la scomparsa di Franco Di Mare, grande giornalista Rai dalla professionalita' poliedrica, inviato di punta, eccellente conduttore televisivo e bravo direttore – dice il sindaco di Roma Gualtieri – . Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia e alle tantissime persone e colleghi che gli hanno voluto bene".