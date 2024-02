Fugge dal matrimonio combinato per unirsi all'Air Force: "Sono dovuta andare via"

La fuga dal matrimonio combinato

Il viaggio in Pakistan

Perdere la propria famiglia econ suo cugino o inseguire il sogno americano di? Sembra chenon abbia avuto nessun dubbio nello scegliere di prestare servizio agli Stati Uniti.Tutto è iniziato dopo il college quando la ragazza cominciò a pianificare laa difesa della sicurezza degli Stati Uniti d'America. Fino a quel momento la 23enne era sempre stata vicino a casa, andava a scuola con una buona media e si prendeva cura della sorella colpita da una forma di autismo . Ai suoi genitori non importava che ricevesse un'istruzione, ma insistevano sul fatto che alla fine si sarebbe dovuta sistemare comecon un marito scelto da loro. E questa cosa a Zafar proprio non andava giù, tanto che a People ha rivelato: "Ho sempre pensato ai miei genitori. Ho sempre pensato alla mia famiglia. Ho sempre pensato alle mie sorelle, ma quella notte". Chiaro riferimento al matrimonio combinato.

Poi continua: "Mi aspettavo solo che la mia famiglia si abituasse alla cultura degli Stati Uniti. Durante gli anni infatti non hanno mai menzionato il matrimonio combinato". Tutto è cambiato quando la ragazza è andata a visitare il Pakistan per un viaggio di famiglia nel 2019. Ad attenderla però l'aspettava una brutta sorpresa. Tutto era stato programmato per la sua festa di fidanzamento.

"Pensavo che fosse un normale viaggio di famiglia in Pakistan. Poi ho visto i gioielli, gli abiti. Avevo solo 19 anni e tutti volevano assicurarsi che sapessi di essere fidanzata e che. Stavo cercando di capire cosa mi stesse realmente succedendo, ma non è stato per nulla semplice", prosegue la ragazza.

Dopo i festeggiamenti, la famiglia è tornata negli Stati Uniti, dove Zafar ha cercato di ragionare con sua madre: "I miei genitori sono molto tradizionalisti e non si sono mai adattati alla cultura americana. Ecco perché mi hanno portato in Pakistan per fidanzarmi".

Finalmente l'arruolamento!

"Volevo che la mia famiglia vedesse tutto il mio potenziale"

Sapeva che doveva andarsene e per riuscirci è statache l'ha portata in un hotel economico, in attesa di coronare il suo sogno. Ma come se non bastasse i guai non erano ancora finiti. Zafar non aveva infatti fatto i conti con la pandemia di Covid che ha rallentato il tutto. Stanca e al verde, la 23enne era quasi pronta a cedere ai desideri dei suoi genitori quandole suggerì di andare a vivere con lui e la sua famiglia. Rimase con loro fino al conseguimento della laurea associata per poi. Arruolamento che significa per forza di cose: "Non avevo idea di come sarebbe stato il campo di addestramento. Stavo cercando di adattarmi a un ambiente diverso dove ti viene detto cosa fare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È stato decisamente spaventoso perché molte volte ho dovuto portare il".

Il punto più difficile per lei però è stato quando si è laureata e voleva che la sua famiglia vedesse tutto ciò che aveva realizzato. Ha provato a contattarla, ma sempre inutilmente: "Volevo che fossero orgogliosi di me per quello che sono. Volevo davvero che vedessero il potenziale della loro figlia", racconta Zafar.

Soddisfazione e orgoglio che sono arrivati dalla sua famiglia adottiva. "Spero che si rendano conto dell'errore che hanno fatto", dice Berrera, la mamma di Austin, sulla famiglia di Zafar. E aggiunge: "Hamna sarà ciò che Hamna vuole essere. Ed è questa la bellezza degli Stati Uniti:".