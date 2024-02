Fuorisalone, quando crollano le certezze tra terremoti e violenze

Terremoto e macerie, un'installazione che trasmette sofferenza

Fuorisalone, quando e dove vedere la mostra

La Casa del Sorriso, il programma di Fondazione Cesvi

Casa è il luogo in cui siamo cresciuti, le mura entro le quali abbiamo detto le nostre prime parole, la calma nella quale ci rifugiamo quando le cose vanno male. In un solo momento, però, tutto può. Al Fuorisalone di Milano è possibile vivere questa terribile sensazione con l'installazione "", realizzata da Fondazione Cesvi per il programma Casa del Sorriso. Nel cuore del design e dell'innovazione applicati all'urbanistica, la mostra fotografica di Fabrizio Spucches accende i riflettori su una tematica di primaria rilevanza, il, sancito esplicitamente nelle costituzioni di molte nazioni. Disastri naturali, guerre, povertà, ma anche violenze e abusi, possono segnare per sempre il legame che ogni persona detiene con la propria abitazione. L'iniziativa promossa garantisce a migliaia di minori vulnerabili, in Italia e nel mondo, protezione, cure,e rispetto dei loro diritti fondamentali. L'esposizione, composta dagli scatti di Spucches nei giorni che hanno seguito il terribile terremoto avvenuto in Turchia a inizio 2023, vuole ricordare come, nel mondo, 36,5 milioni di bambine e bambini siano ad oggi in fuga dai rispettivi luoghi di residenza come diretta conseguenza dei conflitti in atto. Altri 10 milioni, invece, sono costretti ad abbandonare tutto ciò che hanno a causa dei cambiamenti climatici, con 1,1 miliardi di minori nel mondo che vivono in situazioni di precarietà e pericolo legate all'ambiente.Nella sola Europa, più riparata dai diretti contraccolpi delle carestie, sono 55 milioni i minori che hanno dovuto abbandonare la propria casa per colpa dei maltrattamenti e delle violenze subite tra le mura domestiche. In Italia, sono 400mila i ragazzi affidati ai servizi sociali, dei quali ben 77mila vittime di abusi sessuali o maltrattamenti.L'opera principale dell'esposizione è composta dalla gigantografia di un edificio diroccato, che porta nel cuore di Milano la distruzione causata dal terremoto in Turchia con l’immagine di una normalità interrotta: case dai colori allegri e vivi ma ferite da crepe e crolli, parzialmente collassate, come “gusci vuoti" che non possono più accogliere chi le abitava. Nicolas Ballario, curatore dell'evento, ha selezionato le fotografie di Spucches che compongono la mostra. Enrico Dal Buono, curatore dei testi che accompagnano gli scatti, "inventa favole per dirci che la fantasia ci distacca dal dolore, parole che escono dalle crepe dei palazzi e del suolo e che ci suggeriscono, nella retorica insopportabile della 'natura come opera d’arte', che questo quadro è incompiuto.. Un olio su tela dipinto sul supporto sbagliato. Il, si disperde nell’aria, mentre il terremoto circonda l’essere umano e ne sbiadisce l’esistenza, senza nemmeno consegnare i corpi", afferma Ballario.L’installazione Home Swept Home è stata presentata al Museo delle Culture di Milano - Mudec - alla presenza di Cesvi, del Comune di Milano, di Nicolas Ballario e di Milano Space Makers. È visibile fino a domenica 23 aprile, all’Opificio 31 in via Tortona 31, al Fuorisalone, nell’ambito della Milano Design Week. La manifestazione, evento di alto rilievo che celebra bellezza e design, agisce come cornice di contrasto tra la cura artistica della città e la distruzione dei luoghi colpiti dal terremoto in Turchia . «La visione di scenari drammatici in un contesto festoso come quello del Fuorisalone può risultare apparentemente stridente. In realtà non è così – affermadi Milano Space Makers -. Suscitare una riflessione, instillare un dubbio, provocare una reazione nel visitatore sono aspetti fondamentali di molti dei progetti più interessanti in mostra nella Design week. L’idea di sviluppare una mostra fotografica utilizzando le grandi superfici verticali del cantiere che occupa in parte il piazzale di Opificio 31 è nata un po’ alla volta, parlando con Fabrizio, che era arrivato da noi con un’idea artistica totalmente diversa. Fabrizio e le sue immagini potenti hanno trasformato i teloni di copertura dei ponteggi, normalmente involucri fatti per nascondere, in un’opera d’arte che parla a tutti con un linguaggio immediato e universale. Home Swept Home rappresenta certamente uno dei progetti di punta". Casa del Sorriso è un programma dedicato a ragazzi e ragazze in situazione di emarginazione e disagio, finalizzato all'ottenimento della loro felicità e del rispetto dei diritti fondamentali. Il progetto prevede una serie di luoghi fisici nei quali poter erogare non solo i servizi di base, ma anche piani in grado di restituire a tutti i minori coinvolti la possibilità di costruire autonomamente il proprio futuro. L'organizzazione si prende cura di orfani, bambini di strada, minori in stato di abbandono, donne e bambini vittime di violenza e sfruttamento, rispondendo nell'immediato alle loro esigenze e gettando le basi per avviare veri e propri progetti di vita. Cesvi gestisce Case del Sorriso in tutto il mondo, essendo presente in Brasile, Zimbabwe, Perù, India e Sudafrica. In Italia, entro la metà del 2023, ne saranno avviate complessivamente altre cinque. Dopo aver dato il via alle attività a Milano e a Bari, infatti, apriranno le porte anche le Case del Sorriso di Napoli e di Siracusa. Solo nel 2022, l'associazione ha aiutato più di 1300 minori ad allontanarsi dalle avversità che dovevano affrontare."La casa non è solo un’abitazione, ma il luogo degli affetti e dove ci si sente al sicuro: un privilegio finito in macerie per migliaia di persone - dichiara, vicedirettore generale della Fondazione -. Con questo ambizioso progetto, di forte valenza artistica e simbolica, speriamo di diffondere unatra tutte le persone che parteciperanno al Fuorisalone".