Galles, donna in carrozzina parcheggia nel posto per disabili. Multata di 1000 sterline

Unadovrà pagare unaper aver utilizzato un parcheggio per disabili fuori dal suo appartamento. Cerys Gemma, 34enne di Cardiff Bay, Galles, ha dichiarato che lo spazio assegnato al suo appartamento è inaccessibile per lei, che è costretta in carrozzina . Per questo si è servita di uno deidisabili. La società immobiliare ha dichiarato di aver appreso che lo spazio a lei assegnato veniva utilizzato da un altro residente, mentre lei avrebbe tentato di parcheggiare la sua auto altrove. La New Generation Parking Management, che gestisce gli stalli, ha dichiarato tuttavia che i parcheggi devono essere tenuti liberi per i visitatori disabili e. Questi posti auto sono disponibili su base "chi prima arriva prima parcheggia" e sono gratuiti, ma i veicoli devono essere registrati. Il Ringley Group, la società di gestione, ha inoltre dichiarato chee che per questo Cerys ha "tentato a più riprese" di utilizzare i posti per i visitatori. Il Ringley Group ha aggiunto che, data la scarsità di spazi, sta lavorando con il Comune per cercare di trovare una soluzione, che potrebbe consistere in uno "scambio di posti", con il quale Gemma potrebbe lasciare il posto a lei assegnato prendendone un altro che sia effettivamenteIl problema con quello attuale, come ha dichiarato la donna, è che ci sono– le cosiddette barriere architettoniche – che le impediscono di utilizzare lo spazio auto assegnato al suo appartamento in Prospect Place. Gemma spiega infatti che da un lato c'è un pilastro e dall'altro un altro posto auto troppo vicino perché lei, in carrozzina, possa passare ed entrare in macchina. La 34enne ha detto di aver contattato le società di gestione degli immobili e del parcheggio, cercando di spiegare perché doveva utilizzare uno spazio accessibile alle sedie a rotelle: "Sono due anni che questa situazione mi tormenta e non posso andare avanti così – afferma –. Sono al limite: mi sono confrontata con altre persone perché non posso più continuare a cercare un parcheggio, qualcosa deve cambiare", aggiunge. "Non sono disposta a essere". Il tribunale della contea, però, le ha ordinato di pagare la multa. Assurdo!