Gran Bretagna, licenziati 600 agenti: tra le accuse abusi sessuali e pedopornografia

Licenziati per cattiva condotta: non dipendenti qualsiasi di aziende o enti pubblici ma agenti di polizia. Sì, avete capito bene, proprio coloro che dovrebbero rappresentare l’ordine e far rispettare le leggi e che invece hanno dimostrato coi loro comportamenti e le azioni di non essere degni di quella divisa.

Sono quasi 600 gli agenti in Inghilterra e Galles che hanno detto addio al distintivo al termine di un anno di indagini interne conclusosi a marzo 2024. A far scattare gli accertamenti diversi scandali che hanno colpito le forze di polizia nel Regno Unito, a partire da quella più importante: Scotland Yard. Se non bastasse questa notizia a farvi indignare pensate che i licenziamenti di poliziotti sono anche in forte aumento rispetto ai 394 dell'anno precedente.

Ma cosa hanno fatto nello specifico per essere tacciati di cattiva condotta? Fra questi quasi 600 licenziamenti si contano 74 agenti espulsi per abusi sessuali e altri 18 per possesso di immagini pedopornografiche, oltre a 71 per comportamenti discriminatori, secondo gli ultimi dati del College of Policing, l'organismo professionale della polizia britannica. Sono emersi poi 125 casi di “disonestà” nelle funzioni svolte, la principale causa di licenziamento, e 66 di rivelazione di informazioni riservate.

“È estremamente deludente vedere come la condotta di un numero di agenti sia scesa molto al di sotto degli standard che abbiamo stabilito”, ha dichiarato Tom Harding, uno dei responsabili del College of Policing. Questo allontanamento forzato arriva dopo i tanti scandali che hanno colpito in particolare la Met Police di Londra, che riguardano la serie di reati, inclusi omicidio e stupro, compiuti dai suoi uomini in uniforme, oltre alle accuse per la diffusione di razzismo, sessismo e omofobia all'interno della forza. Per ovviare a questa grave situazione, con la conseguente perdita di fiducia dei londinesi, è stato avviato un vasto giro di vite contro le 'mele marce' che ha già portato all'allontanamento di decine di agenti.