Ghali insultato per l'acquisto della 'rescue boat'. Melio: "Piccolo scorcio sulla banalità del male"

Ghali dona una nave di salvataggio a Mediterranea

l'unica nave battente bandiera italiana della flotta civile di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale)

di ottenere le nuove certificazioni per continuare le proprie operazioni di soccorso in mare.

"Lo faccio per dare un aiuto concreto e veloce, soprattutto in questi mesi estivi quando riprenderanno i viaggi in mare verso l'Italia", ha aggiunto il rapper

29enne

che sul tema, negli anni, non ha evitato scontri diretti con il leader della Lega, Matteo Salvini. Ghali ha anche

I commenti sui social: "Se fossi italiano prima aiuteresti gli italiani"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iacopo Melio (@iacopomelio)

urtroppo – scrive Melio – rischiamo che fra un mese, questa gentaglia, sarà in maggioranza al Governo. Non possiamo permetterlo". E come dargli torto.

"Da un lato un. Dall’altro, un piccolo scorcio sullapiù vuoto…". Sono parole dure, che esprimono tutta l'amarezza che prova, consigliere regionale della Toscana, giornalista e attivista per i diritti umani e civili italiano. Il gesto di cui parla il Melio sulla sua pagina Instagram è quello del rapper milanese che nei giorni scorsi ha annunciato, anche lui attraverso i social, di essersie spiegando "che è un concetto prima individuale e poi collettivo. Per me questo è fare la cosa più rap che ci sia". L'imbarcazione, infatti, non è per lui, ma perche si occupa del salvataggio dei migranti in mare."Mi sono comprato una barca. Sono diventato grande ema anche quello di una nuova barca di salvataggio. Ogni anno muoiono centinaia di persone in mare, si stima che siano morte circa 850 persone solo dallo scorso gennaio, e che circa 16mila siano state illegalmente respinte in Libia". Si tratta di una '' che consentirà alla Mare Jonio (lanciato una raccolta fondi per Mediterranea.Ma a destare scalpore non è stato solo il gesto, encomiabile, del cantante, che dimostra ancora una voltaanche(vedi anche, ad esempio). Quanto piuttosto a sollevare anche l'indignazione del consigliere toscano Melio sono le parole riservate da alcuni utenti social a Ghali.di chi non sa riconoscere la bontà di un'azione solidale da parte di chi ha il privilegio di potersi permettere queste forme di soccorso e non si tira indietro dal farlo."Bravosennò non fai niente facciamo tutto noi ca***" scrive una persona sotto il post dell'Huffington Post che ha dato la notizia. Un'altra aggiunge "prima aiuterebbe le persone indigenti italiane" e ancora, c'è chi arriva agli insulti: "?". Insomma una serie di commenti in cui la cattiveria, l'omofobia, il razzismo e l'intolleranza si mescolano andando a comporre quella "banalità del male" (citando il famoso libro di Hannah Arendt) che Iacopo Melio ha condannato fortemente sui social. Richiamando anchea cui, questi utenti, fanno riferimento e il difficile contesto di crisi che la classe istituzionale sta vivendo. Personaggi di spicco del centrodestra, tra cui lo stesso leader della Lega Matteo Salvini e Giorgia Meloni, a capo di Fratelli d'Italia, non hanno infatti mai nascosto la loronel nostro Paese e, stanti così le cose, "P