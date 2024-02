Giornata dell'albinismo, cure e sostegno per combattere lo stigma

L'albinismo: sintomi e conseguenze

Oggi,si celebra in tutto il mondo la proclamata dall’Onu nel 2014 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone albine in tutto il mondo e in particolare nell’, dove questa condizione è prevalente: si conta, mentre nel resto del mondo le stime variano da 1 su 5mila a 1 su 15mila.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></span>

Il progetto per ripristinare i diritti negati

Creare consapevolezza

La storia di Aisha e Akram

CBM Italia Onlus

Una, che si manifesta con l’assenza o la riduzione del pigmento della melanina, che protegge dal sole e dona il colore agli occhi, alla pelle e ai capelli. Una malattia che comporta molteplici: estrema sensibilità al sole, rischio elevato di cancro della pelle, problemi legati alla vista. A questo si aggiunge lo stigma che affligge le persone albine che, in alcune regioni dove la maggioranza della popolazione è di pelle scura, subisconooppure vengono isolate perché oggetto di superstizioni e false credenze. Anche i genitori di questi bambini, in particolare le madri, sono soggetti a stigma, isolamento e ostracismo.In tutto il mondo queste persone incontrano molteplici barriere al pieno godimento dei loro diritti alla salute, istruzione e lavoro. CBM Italia , organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura delle disabilità visive nei Paesi del Sud del mondo, ha avviato inun progetto che integra cure oculistiche, sostegno economico e attività di advocacy dedicate anei distretti di Kyegegwa e Kamwenge, di cui il 20% sono persone albine. Grazie a questo progetto viene garantita, da un lato,grazie agli ambulatori sul territorio, che permettono di migliorare la salute della vista. Dall’altro, viene garantito il, attraverso la formazione professionale ai giovani per aumentare il proprio reddito e imparare a gestirlo, con il coinvolgimento di 25 associazioni di risparmio e prestito di villaggio (VLSA) in ogni distretto, ognuna composta da 25 membri in cui sono presenti anche persone con albinismo, persone con disabilità e caregiver.Massimo Maggio, direttore di CBM Italia, commenta: "Le persone con albinismo che vivono in queste aree sono spesso escluse e isolate dalle loro comunità,e vivendo la loro disabilità come una colpa e uno stigma. Noi di CBM siamo presenti con azioni concrete per la cura della vista e il miglioramento del benessere socioeconomico delle persone albine , ma anche per creare in loro la consapevolezza dei propri diritti, lavorando a stretto contatto con l’associazione Albinism Umbrella Uganda".Una testimonianza dall’Uganda è quella di(4 e 2 anni), due bambini albini nati da genitori dalla pelle scura. La loro nascita con la pelle bianca è stata una sorpresa: il marito ha abbandonato la famiglia e la comunità ha isolato mamma e bambini indicandoli come maledizione. Faith, che vive del guadagno da una bancarella di frutta, teme per il sostentamento della sua famiglia, poiché la gente non si avvicina per comprare se accanto a lei ci sono i suoi bambini. CBM ha dotato Aisha e Akram diper poter vedere meglio, oltre che diper proteggere la pelle sensibile. Così Aisha, che ha raggiunto l’età scolare, potrà frequentare le lezioni e imparare a leggere e scrivere come tutti gli altri bambini.CBM Italia Onlus è un’organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione eevitabile e nell’inclusione delle persone disabili all'interno dei Paesi in via di sviluppo e in Italia. L’impegno di CBM Italia è in linea con la strategia 2030 In Sight di IAPB (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) con 3 obiettivi: tutti dovrebbero avere l'opportunità di fare un esame della vista, ricevere cure oculistiche a prezzi accessibili, avere gli occhiali quando ne hanno bisogno.