Giovanni Truppi, la rivincita della lentezza a Sanremo: "Sono un cantautore alternativo, non voglio piacere a tutti"

Archiviata l'esperienza di Sanremo , inizia per i reduci dell'occasione per fare promozione. Siccome non si fanno concerti o comunque se ne fanno pochi, vanno alla grande gli instore tour. Come quello che vede impegnato in questo periodo Giovanni Truppi nel circuitoper presentare l'antologia ', uscita da pochi giorni per Virgin Records / Universal Music Italia. Un album che riassume i suoi dieci anni di musica e contiene il brano in gara all'ultimo Sanremo '', di cui è uscito anche il video diretto da Francesco Lettieri:

Ecco l’di Giovanni Truppi nelle Librerie La Feltrinelli : Martedì 8 Febbraio - ROMA - ore 18.30 - LaFeltrinelli, Galleria Alberto Sordi Mercoledì 9 Febbraio – NAPOLI - ore 18.30 - LaFeltrinelli, Piazza Martiri Giovedì 10 Febbraio – FIRENZE - ore 18.30 - LaFeltrinelli, Piazza della Repubblica Venerdì 11 Febbraio – BOLOGNA - ore 18.30 - LaFeltrinelli, Piazza Ravegnana Lunedì 14 Febbraio – MILANO - ore 18.30 - LaFeltrinelli, Piazza Duomo Martedì 15 Febbraio – PALERMO - ore 18.30 - LaFeltrinelli, Via Cavour Mercoledì 16 Febbraio – TORINO - ore 18.30 - Cap10100, Corso Moncalieri 18sarà poi in tour con 'Tutto L’universo' per tre date speciali - e uniche - che lo porteranno ilnella sua(Teatro Trianon), il(Auditorium Parco della Musica) e il(Auditorium di Milano).Ma ripartiamo da Sanremo, dove il cantautore napoletano, classe 1981, si è piazzato algenerale e si è posto decisamente in controtendenza rispetto agli articolati e griffati look degli altri concorrenti. Nonostante fosse scoccato febbraio,ha infatti sfoggiato soddisfatto sera dopo sera, come se nulla fosse, una serie di canottiere colorate."È stata una bella esperienza. Alla fine sono contento perché ero un po’ preoccupato di non riuscire a raccontarmi in maniera appropriata e alla mia maniera, cioè, in qualche modo con lentezza. Credo di esserci riuscito nonostante gli spazi veloci del Festival. Ero in un contesto estremamente variegato in cui gli spettatori ricevevano input diversi. Alla fine credo di essere riuscito a mettere a fuoco le cose più importanti da dire e comunicarle a chi mi stava a sentire"."Sono contento dell’esperienza sanremese. Credo di essere riuscito a raccontarmi. Ma, non mi è mai interessato piacere a tutti. E non ho mai dato per scontato che questo accada"."Non è stata una cosa ragionata. È il modo in cui sono sempre andato in scena da quando ero un ragazzo. Ma, probabilmente ha anche qualcosa a che fare anche con quello che dice. E, magari proprio per questa ragione non mi sono posto il problema di cambiare abito di scena solo perché cambiava il contesto in cui mi esibivo"."Quando sono sul palco sento molto caldo, mi accaloro molto nella performance. Naturalmente basta che si sia al chiuso, ma in genere per me le stagioni non influiscono nel mio modo di vestire sul palco"."Capossela aveva un abito nero con un fiocco rosso, io pantaloni neri, canottiera rossa e all’altezza del cuore indossavo un’opera a forma di cuore di stoffa di colore nero e rosso, di Goliardo Piazzi, che è il fondatore del circolo anarchico di Carrara. Questi colori e questi abiti sono stati scelti per omaggiare le idee politiche di De André, che non sono così lontane dalle nostre"."Il fatto che ci siano quelle persone nel titolo del brano, che poi non sono i protagonisti della canzone, ha a che fare con il passaggio che fa una relazione quando da una dimensione strettamente privata, si confronta con il mondo esterno. Che può essere la famiglia, i suoceri, come un gruppo di amici"."Sono contento e onorato di questi premi. Il Lunezia, che ho scoperto fu battezzato da De André e Fernanda Pivano, è un riconoscimento che condivido con artisti bravissimi come Diodato, Madame. Anche il premio del Mei mi ha fatto tantissimo piacere perché viene dal mondo musicale da dove provengo e al quale sono legatissimo"."No, perché in generale le etichette mi stanno un po’ strette. E poi indie non lo considero un genere musicale, mi sembra più un aggettivo che ha a che fare con l’industria. Quella alternativa in cui i musicisti hanno fondato le loro etichette musicali, si facevano i dischi da sola, non lavorava con le multinazionali. Se devo scegliere un aggettivo per definire il mio cantautorato, preferisco alternativo".