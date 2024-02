Hawaii, non ci sono più ragazze nelle prigioni: se scappavano di casa venivano arrestate

Lo Stato delle Hawaii apripista nei diritti delle donne

Quando scappare dagli abusi in famiglia ti porta in carcere

Niente porte di metallo, niente serrature

Per la prima volta,nello Stato dellee il numero di ragazzi è diminuito significativamente negli ultimi dieci anni, ha dichiarato Mark Patterson, amministratore dell'Hawaii Youth Correctional Facility. Questo traguardo fa parte di una tendenza nazionale di sforzi per ridurre i tassi di incarcerazione giovanile ein tutto il Paese. "Quello che sto cercando di fare è porre fine alche abbiamo usato per tanto tempo per i nostri figli, e sostituirlo con un", ha detto Patter. "Dobbiamo davvero mettere una bambina in prigione perché è scappata da una casa dove non si sentiva sicura?". "Un altro mondo è possibile", ha twittato la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez il mese scorso, quando la Commissione statale delle Hawaii sullo status delle donne ha diffuso la notizia."Credo che siamo l'unico Stato del Paese ad aver raggiunto questo notevole obiettivo", ha dichiarato alla trasmissione Late Night Live la criminologa e professoressa emerita dell'Università delle Hawaii, Meda Chesney-Lind. Ora e Hawaii diventano un modello anche dal punto di vista della detenzione delle minorenni e questo risultato segue una lista impressionante di: lo Stato insulare è stato il legale nele, nel, il primo a ratificare l'emendamento per la parità dei diritti , continua l'esperta.Certo, con una popolazione totale di, i numeri delle carcerazioni sembrano piccoli, ma in realtà il traguardo raggiunto è davvero significativo: secondo un censimento del 2020, oltre ildella popolazione(circa 300mila persone) delle Hawaii è composto da. All'incirca 12 anni fa, lo Stato ha raggiunto l'apice nella carcerazione delle ragazze, con circain strutture per minori. Ma i piccoli numeri non equivalgono necessariamente a piccoli problemi, afferma la dottoressa Chesney-Lind.Le strutture giovanili "non sono state spazi sicuri per i ragazzi ma soprattutto per le ragazze", afferma la criminologa. "Abbiamo avuto uno scandalo dopo l'altro, soprattutto per quanto riguarda le femmine, [come]nei loro confronti". Per alcune giovani, però, anche il. "Dobbiamo trovare un altro posto per loro. Ma non è necessario che sia un ambiente chiuso", prosegue Chesney-Lind. Storicamente, la maggior parte delle minori detenute alle Hawaii sono state incarcerate "", spesso dopo essere. In alcuni Stati USA, tra cui le Hawaii, la fuga dall'abitazione di famiglia è considerata un "", che diventa una violazione della legge quando è commesso da un minore. La mancanza di un tetto sulla testa a sua volta può portare a "come il taccheggio", per avere cibo da mangiare, o a "entrare in circostanze pericolose [come] la prostituzione minorile per ottenere il denaro necessario alla sopravvivenza".Secondo Meda Chesney-Lind le modifiche legislative promosse dal giudice Mark Browning "hanno davvero reinventato la giustizia minorile" nelle Hawaii, rendendo più difficile la reclusione dei giovani per reati minori. Il giudice, inoltre, "ha fatto intervenireper aiutare lo Stato a capire quanto fossequesta forma detentiva", cosa che la professoressa descrive come una "mossa politica intelligente". L'esperta, infine, attribuisce gran parte del successo a, amministratore dell'Hawaii Youth Correctional Facility, centro di correzione a lunga permanenza per i minori. Patterson ha lavorato "incredibilmente sodo" per abbassare il numero di detenuti minorenni nelle carceri e negli ultimi 20 anni della sua carriera il suo principio guida è stato. In questo periodo è stato spesso invitato dai giudici a mettere in prigione le ragazze "per la loro sicurezza". Ma lui si è sempre opposto: "Direi che siamo stati progettati (come centro) per la sicurezza pubblica, non per la loro sicurezza", dice. Il fatto di esserehawaiano lo motiva; da tempo desidera "avere" sulla sua comunità e ha cercato di "entrare nel sistema e diventarne un leader a beneficio della nostra gente qui". Si è adoperato per dirottare i giovani verso alternative basate sullainvece che sulla detenzione.