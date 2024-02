Il cuore grande di Bella Hadid: volontaria per un giorno, distribuisce cappotti ai bisognosi

Bella Hadid volontaria per un giorno

Le battaglie sociali

L'appello a contribuire

Ci sono tanti modi per. Tra questi sicuramente ne ha scelto uno originale, la supermodella statunitense, che ha deciso di aiutare i più bisognosi della sua città, New York,per proteggersi dal freddo. Ma non tutti possono permettersi certi acquisti e la 25enne, di origini palestinesi e olandesi, sa bene di essere una. Per questo ha lanciato un appello anche a coloro che, pur non potendo comprare capi nuovi, hanno vestiti pesanti usati ma ancora in buono stato che non vengono più utilizzati, o vogliono partecipare anche con una piccolaalle campagne lanciate da organizzazioni dedicate.“Mi sono svegliata nel cuore della notte e ho ordinato un sacco di giacche/cappotti dal mio telefono. Stavo facendo una passeggiata la sera prima – un freddo cane –, pensando alleche probabilmente avevano 3 volte più freddo di me e non avrebbero avuto lo stessocome me".La top model racconta il suo gesto di solidarietà attraverso un post sui social, dove la si vede impegnata nel recupero e nella consegna di intere scatoloni di giacche e cappotti ai senzatetto di New York. Recentemente tornata a far parte delle campagne di, dopo che l'azienda ha radicalmente rivisto il suo approccio alla figura femminile , trasformando i famosi Angeli in VS Collective Member , donne indipendenti e sicure di sé, Hadid non ha mai fatto mistero delle sue. E quest'ultimo episodio ne è la dimostrazione: capelli raccolti, occhiali da vista, jeans larghi e piumino. Un'immagine quanto mai lontana da quella con cui siamo abituati a vederla. Ma se non è l'abito a fare il monaco, la modella non è solamente sempre bellissima, anche struccata e con 'abiti comuni', ma ha anche unDa quelle sullaai messaggifino all’. Bella di nome ma anche di fatto: "per la maggior parte del tempo semplicemente camminando fuori dal mio appartamento, perché non riesco a capire perché ad alcune persone vengono date certe possibilità nella vita". Ma se già la consapevolezza dell'essere una privilegiata è importante, Bella Hadid è andata oltre, dandosi da fare in prima linea per aiutare chi è meno fortunato. "Ho chiamatoe ho chiesto se potevamo collaborare per donare cappotti e lanciare una. Un modo semplice e immediato per aiutare. Nessuno merita di sentire la rigidità degli inverni di New York, senza niente da indossare e nessun posto dove andare” aggiunge su Instagram. "Spero che questa iniziativa porterà migliaia di cappotti nelle mani dei newyorkesi nelle prossime 2 settimane".One Warm Coat è una no-profit nazionale che fornisce, promuovendo allo stesso tempo la sostenibilità ambientale. "Ho intenzione di iniziare questa raccolta di donazioni a partire da. Ogni dollaro donato riscalda una persona – prosegue la modella 25enne, lanciando un appello ai suoi followers – O potete visitare la COAT DRIVE MAP per trovare un posto vicino a voi dove donare i vostri cappotti usati ripuliti. Questo è il modo più semplice e immediato per aiutare!". Non tutti potranno spendere centinaia o migliaia di dollari in giacche per i senzatetto, ma, conclude Hadid, ", diffondi la parola su due organizzazioni assolutamente incredibili: Bowery Mission e One Warm Coat. Il lavoro che fanno è un lavoro da angeli! Vi ringrazio, da parte della comunità, per aver potuto vedere con i miei occhi il bene nel mondo". [video width="640" height="800" mp4="https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/02/273596299_510170384062187_586290765281874098_n.mp4"][/video]