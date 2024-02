"Il dolore e il senso di colpa non mi abbandonano. Per non sentire l'angoscia mi sono fatta del male". La testimonianza de #ilgiornodopo

Il racconto di Francesca

La campagna #ilgiornodopo

Aveva raccontato, fra le tante, anche la sua testimonianza nell'ambito della campagna #ilgiornodopo riportata sul canale Luce!.Ora, ospite del programma di RaiUno "Storie Italiane" condotto da Eleonora Daniele, ha riaperto la ferita che affligge tante donne. Grazie a questimolte di loro trovano la voglia di parlare, di liberarsi da assurdi sensi di colpa. Uno spazio dove, dove dar voce a un dramma che portano addosso, dove scoprire che dentro di loro hanno una forza incredibile che può aiutare anche altre donne a portare alla luce le loro esperienze. È il caso di. Era una bambina quando un uomo l'ha violentata nell'orto vicino casa. Lei,, non era più la stessa... E non lo è neanche oggi. Riaprire quella ferita, quella pagina terribile del passato è, ogni volta, straziante. "È come un rigurgito" dice, mentre la voce si spezza."Ero piccola,. Giocavo a nascondino con i figli dei vicini. Mi sono nascosta in un campo di fagioli, vicino a casa. Era estate e avevo dei pantaloni corti. Nel campo ho trovatoche mi aspettava: mi ha trattenuto con le sue mani, schifose e forti.Si è sganciato i pantaloni,e poi ha fatto quello che doveva. Ho ancora la sensazione, nettissima, della temperatura della sua pelle, come se stesse succedendo tutto ora. Poi ha sganciato il bottone dei miei pantaloni, li ha tirati giù, insieme alle mutandine, mi ha girata, mi ha messo nella posizione che per lui era migliore e ha fatto il resto,. Forse il dolore fisico più atroce e inaspettato di tutta la mia vita. Io impassibile,, gli ho detto che dovevo andare via con i miei genitori e lui mi ha lasciata libera. Dopo in casa ho detto quasi tutto ai miei. Il babbo è andato giù e lo ha trovato ancora a godersi la scena che lui stesso aveva creato. Credo che lo abbia picchiato. La mamma poi mi ha detto che ogni volta che lui fosse passato davanti a me, avrei dovuto guardarlo con sfida negli occhi. Ma, ho sempre abbassato gli occhi di fronte al suo ghigno infernale... mi era stata chiesta. E questo ha accresciuto il senso di impotenza e di colpa che non mi abbandona (non ero all'altezza e mai lo sarò, del compito affidatomi dalla mamma: la sensazione che mi porto dietro è di aver deluso le sue aspettative e fondamentalmente, ancora oggi, le aspettative di tutti). Quel maschio mi ha reso una donna debole, impaurita. Non voglio che gli uomini notino che sono una donna, sarebbe troppo pericoloso. Nei limiti del possibilee, se mi lascio andare nel mostrare questi aspetti, poi soffro grande disagio e purtroppo tanta vergogna, come se essere donna e goderne, sia una colpa.. Ho già 55 anni, ormai non credo che il dolore se ne andrà. E non credo che ci siano uomini (maschi) che potranno mai capirmi. Grazie per questo spazio"Una storia terribile, straziante, ingiusta. Un'esperienza che purtroppo accomuna ancora tante, sempre troppe persone. Donne, soprattutto, ma anche uomini. Persone segnate, persone che spesso, quel senso di colpa assurdo – perché va detto forte e chiaroche viene molestata, violentata, abusata in qualsiasi modo – non riescono più ad abbandonarlo.Qui sul nostro canale allora vogliamo rilanciare forte il nostro messaggio di vicinanza, di solidarietà e di ascolto verso tutte queste persone, e le invitiamo, se vogliono, a condividere con i nostri lettori le loro storie, per uscire dal silenzio e scoprire che la loro forza può dare speranza e coraggio a tante altre vittime. Come Eva Dal Canto, la prima a lanciare la campagna, come reazione alin cui questi cercava di scagionare il figlio Ciro indagato per stupro, come, come, Claudia e tante altre. Se volete condividere la vostra testimonianza, e partecipare alla campagna, scriveteci a