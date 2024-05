L’amore per una figlia: Eminem al matrimonio della sua Hailie Jade

Occhiali da sole e smoking. Per il grande pubblico sembra insolito vedere il rapper Eminem (51 anni) con questo stile. Ma l’occasione era importantissima, il matrimonio dell’amata figlia Hailie Jade Scott Mather, una influencer da oltre tre milioni di follower. La ventottenne ha sposato nel Michigan, a Battle Creek, il fidanzato storico Evan McClintock.

Eminem balla con la figlia al matrimonio

E la cerimonia è stata un successo, con tanti invitati. Fiori d’arancio che sono giocoforza diventati aanche un evento mediatico, vista l’importanza dei nomi in ballo. Eminem ha avuto Hailie Jade dalla storia con Kimberly Anne Scott. Il rapper ha da sempre mostrato anche esternamente l’amore per la figlia, dedicandole tra l’altro alcune canzoni del suo repertorio. Passa il tempo anche per Eminem, ma l’artista appare in perfetta forma.

Un matrimonio classico, con vestito bianco per la sposa, smoking per gli uomini e fiori bianchi. “Non potevamo chiedere più di così in questo weekend di celebrazioni – ha scritto Hailie Jade su Instagram – in questo weekend di festeggiamenti. Tante lacrime e sorrisi, sono grata per la famiglia e gli amici che ho”.