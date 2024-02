Il Giappone approverà la pillola abortiva, ma sarà necessario il consenso del partner

Il consenso del partner per abortire

"Una violenza e una forma di tortura"

Scarsa rilevanza alla salute femminile

Costi proibitivi

Insi fa un passo avanti nei diritti femminili. Anzi mezzo. Le nipponiche, infatti, potrebbero essere costrette a chiedere ilprima che venga loro prescritta. E dove sarebbe allora il (mezzo) passo avanti? Nel fatto che, secondo quanto si apprende,, tre decenni dopo essere stato resa disponibile alle donne nel Regno Unito. Ecco qua: arriva finalmente l'autorizzazione al medicinale che consentirà alle donne giapponesi di abortire senza ricorrere alla chirurgia ma per poterlo acquistare sarà necessario il via libera del compagno o marito.In base alla, risalente al 1948, ilè già richiesto per gli, con pochissime eccezioni. Una politica che però, secondo gli attivisti,delle donne. "In linea di principio riteniamo che il consenso del coniuge sia necessario, anche se l'aborto è indotto da un farmaco orale", ha dichiarato all'inizio del mese Yasuhiro Hashimoto, un alto funzionario del Ministero della Salute, a una commissione parlamentare, secondo quanto riportato da Bloomberg. Le associazioni chiedono alle autorità sanitarie di abolire la regola che impone alle donne di ottenere il consenso scritto del partner prima che un medico possa prescrivere loro un trattamento abortivo. Kumi Tsukahara, membro fondatore di '', dichiara in proposito che il "consenso del partner diventa un problema quando c'è un disaccordo nella coppia o quando quest'ultimo costringe la donna a partorire contro la sua volontà".Tale politica può avere. L'anno scorso, una donna di 21 anni è stata arrestata dopo che la polizia ha trovato il corpo del suo bambino appena nato in un parco del Giappone centrale. La ragazza, che ha ottenuto la sospensione della pena detentiva, ha dichiarato in tribunale di non aver potuto interrompere la gravidanza perché non era riuscita a ottenere il consenso scritto del suo partner. I medici dell'ospedale avevano insistito per ottenere il consenso, anche se il ministero della Salute ha poi spiegato che il suo era uno dei pochi casi in cui questo non era necessario, perché il padre non poteva essere contattato. I media giapponesi hanno anche riportato casi in cuidi approvare un'interruzione di gravidanza per donne che avevano, costringendo i funzionari del ministero della Salute a scrivere all'Associazione medica giapponese per chiarire cheGli attivisti sostengono poi che la mancata approvazione, da parte del governo giapponese, diriflette lache il Parlamento e la comunità medica nipponici, a prevalenza maschile, attribuiscono alla. Secondo Kumi Tsukahara il Giappone ha impiegato 40 anni per approvare i contraccettivi orali (nel 1999) ma solo sei mesi per approvare il Viagra. A dicembre 2021 l'azienda farmaceutica britannica Linepharma International ha richiesto l'approvazione di una combinazione di due medicinali per l'interruzione della gravidanza, secondo quanto riportato dallo Yomiuri Shimbun, aggiungendo che il via libera era atteso entro un anno dalla richiesta. Il Giappone, dove nel 2020 sono stati effettuati, è tra gli(dov'è ammessa l'igv) cheper la procedura, nonostante gli appelli a porre fine a questa pratica da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne.C'è poi un'altra questione che rende questa notizia solo un mezzo passo avanti verso la modernità:della pillola abortiva, il cui acquisto non sarà coperto dall'assicurazione sanitaria nazionale, saràper molte donne. Il costo di una singola dose potrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 ¥ () – all'incirca quanto un aborto chirurgico – e le pazienti che l'assumeranno dovranno farlo sotto stretto controllo medico, con possibile ricovero in ospedale. "La realtà è che per alcune giapponesi l'aborto non è possibile per motivi economici", ha dichiarato Chiaki Shirai, professore della facoltà di scienze umane e sociali dell'Università di Shizuoka. "". Mizuho Fukushima, parlamentare del partito socialdemocratico di opposizione, ha avvertito che l'alto costo degli aborti chirurgici e il requisito del consenso costringono le donne a portare avanti gravidanze indesiderate: "– ha detto in Aula questo mese –. I loro diritti, non quelli dell'uomo, dovrebbero essere protetti. Perché una donna dovrebbe avere bisogno dell'approvazione del suo partner? È il suo corpo".